Предложение США напоминает попытки в начале этого года заставить Киев согласиться на сделку о добыче полезных ископаемых, которую украинские и европейские чиновники сочли крайне эксплуататорской.

Чиновники Евросоюза пообещали продолжить реализацию плана по использованию замороженных российских активов для предоставления Киеву кредита в размере 140 млрд евро. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что это происходит несмотря на предложения в новом "мирном плане" США для Украины, которые могут сорвать весь проект.

Брюссель надеется, что лидеры ЕС подпишут так называемый "репарационный кредит" в следующем месяце. Европейская комиссия в заявила, что "продолжается интенсивная работа" над планом трансформации европейской поддержки Украины.

По мнению издания, этот план был поставлен под сомнение новой "мирной инициативой" президента Дональда Трампа, который предлагает вложить замороженные активы в возглавляемые США инвестиционные фонды в Украине и России на сумму в сотни миллиардов долларов. Это предложение напоминает попытки США в начале этого года заставить Киев согласиться на сделку с США о добыче полезных ископаемых, которую украинские и европейские чиновники сочли крайне эксплуататорской. В этом случае США получат выгоду как за счёт Европы, так и за счёт Украины.

"Это похоже на мафиозную сделку в стиле 1990-х", - заявила Орыся Луцевич, глава Украинского форума в Chatham House.

Отмечается, что "мирное предложение" США подчёркивает главенство коммерческой выгоды во внешней политике Трампа. Наиболее подробные разделы соглашения касаются возможностей восстановления и инвестиций. Там говорится:

"100 млрд долларов замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину. США получат 50% прибыли от этого предприятия".

Несогласие европейцев

Издание пишет, что перспектива перенаправления средств, предназначенных для Украины, на американский коммерческий проект была бы неприятна для европейских столиц. Что ещё хуже, в проекте соглашения говорится, что Европа "добавит" ещё 100 млрд долларов "для увеличения объёма инвестиций, доступных для восстановления Украины". Остальная часть замороженного российского фонда будет инвестирована в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент.

Два европейских чиновника заявили, что раздел "мирного соглашения", касающийся замороженных активов, является одним из самых тревожных, поскольку он подразумевает полномочия по управлению активами, которые в основном заблокированы в европейских финансовых институтах. Один чиновник сказал, что текст был составлен практически как "преднамеренная провокация".

Важно, что достижение 100 млрд долларов в фонде реконструкции США и Украины потребует поддержки со стороны ЕС, который владеет большей частью средств.

Европейцам необходимо будет согласиться отказаться от российских денежных средств, находящихся в их юрисдикциях, в пользу США и России - что, по словам чиновников и дипломатов ЕС, немыслимо. Но если бы Москва заявила, что репарационный кредит ЕС подорвет "мирный план" Трампа, европейские столицы, вероятно, подверглись бы сильному давлению со стороны США, вынуждающему их изменить курс. Хьюго Диксон, журналист и активист, выступающий в поддержку идеи кредита ЕС, заявил:

"ЕС необходимо быстро использовать российские активы для помощи Украине. Чем дольше он колеблется, тем больше риск того, что Трамп будет давить на него, чтобы разморозить активы и использовать их в рамках своего мирного плана, что подорвет европейскую безопасность".

Отмечается, что идея репарационного кредита с использованием российских активов остается предпочтительным вариантом для большинства стран ЕС, поскольку это будет наименее затратный способ финансирования Украины в течение следующих двух лет.

Репарационный кредит для Украины

Около 300 млрд долларов резервов российского Центробанка были заморожены в начале полномасштабного вторжения России. Однако США контролируют лишь около 5 млрд долларов, большая часть которых находится в ЕС, меньшие суммы - в Японии, Великобритании, Швейцарии и других юрисдикциях.

Европейские страны потратили месяцы на обсуждение репарационного кредита Украине. Лидеры ЕС не смогли согласовать эту схему на саммите в Копенгагене в прошлом месяце, поскольку Бельгия, где большая часть активов хранится в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, потребовала более надежных гарантий против риска российского возмездия.

С тех пор страны ЕС изучают альтернативные варианты финансирования, включая гранты и совместно обеспеченные долговые обязательства.

Сообщалось, что Украина требует от европейских союзников принять политическое решение о предоставлении репарационного кредита в следующем месяце. Киев обеспокоен огромной дырой в бюджете на 2026 год и последствиями разворачивающегося коррупционного скандала.

