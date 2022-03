Инициатором письма стал уроженец Злочева.

Под письмом Нобелевских лауреатов в поддержку Украины подписались 177 представителей ученой элиты мира, и его опубликовали ведущие мировые издания.

Об этом сообщает в Facebook вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

"Я уже рассказывал о письме в поддержку Украины Нобелевских лауреатов, откликнувшихся на инициативу Роалда Хоффмана, уроженца Золочева. Под письмом подписались уже 177 представителей ученой элиты мира. Его опубликовали крупнейшие мировые издания", — написал Борис Ложкин.

Как сообщает в Facebook журналист и историк из Израиля Шимон Бриман, 11-12 марта письмо Нобелевских лауреатов опубликовали американские издания The Washington Post, Wall Street Journal, New York Times — National and International, британская The Guardian, канадские Globe and Mail, National Post, Toronto Star, немецкая Suddeutzche Zeitung и израильская Haaretz – Hebrew and International и другие.

"И огромное спасибо замечательному ученому, поэту и гуманисту профессору Роальду Хоффману, Нобелевскому лауреату по химии, который сумел привлечь к письму в поддержку Украины более половины (!) всех живущих в мире нобелевцев", — отметил Бриман.

Бриман напомнил историю Хоффмана. В годы Холокоста тот вместе с мамой и ее братьями нашел спасение под крышей дома украинского учителя Мыколы Дюка в селе Унив на Львовщине.

Из-за вынужденного сидения в тайнике почти два года и скитаний по миру после войны, Роальд пошел в школу с большим опозданием. Но в 25 лет уже проходил докторатуру в Гарварде, а в 44 получил Нобелевскую премию.

"Роальд до сих пор в контакте с детьми и внуками своих спасителей. Так, однажды сделанное 80 лет назад добро бумерангом возвращается Украине от евреев, помнящих это добро. Желаю Украине выстоять", — написал Бриман.