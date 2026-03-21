В Чехии сгорел склад производителя дронов для Украины, есть подозреваемые

Чешские правоохранители начали расследование пожара на промышленном объекте в городе Пардубице, где расположены помещения оборонной компании LPP Holding, связанной с разработкой беспилотных технологий. Следствие рассматривает версию умышленного поджога и не исключает, что инцидент может иметь признаки террористической атаки, сообщил в пятницу, 20 марта, глава МВД Чехии Лубомир Метнар, пишет DW.

"Мы изучаем всю имеющуюся информацию. Существует вероятная связь с террористическим актом", - написал он в соцсети X. В свою очередь начальник полиции Мартин Вондрашек уточнил, что полиция расследует "умышленно устроенный пожар" и "активно ищет тех, кто совершил преступление".

Возгорание произошло ночью 20 марта на территории промышленного комплекса примерно в 100–120 километрах от Праги. Огонь охватил складское помещение и частично распространился на соседнее здание. Пострадавших в результате происшествия нет, пожар удалось оперативно ликвидировать.

Полиция и спецслужбы проверяют обстоятельства происшествия, поскольку есть основания полагать, что пожар мог быть устроен намеренно. Министр внутренних дел Чехии заявил, что на данном этапе рассматривается и версия возможного теракта.

Ответственность за поджог взяла на себя пропалестинская организация The Earthquake Faction. Активисты объяснили свои действия протестом против производства вооружений, связанных с Израилем и военными конфликтами на Ближнем Востоке. Однако власти пока изучают достоверность этих заявлений.

Компания LPP Holding подтвердила факт пожара на одном из своих объектов и сообщила о сотрудничестве со следствием. В то же время представители предприятия подчеркнули, что ранее объявленные планы сотрудничества с израильской оборонной компанией Elbit Systems в сфере производства беспилотников так и не были реализованы.

Согласно предварительно информации, инцидент не повлияет на поставки беспилотников для Киева, включая партии дронов, которые собирались передать украинским силам в ближайшее время.

Обстоятельства происшествия правительство Чехии планирует обсудить на заседании совета национальной безопасности, поскольку речь может идти о возможной угрозе оборонной инфраструктуре страны.

Производство дронов для Украины

Ранее французский автомобильный гигант Renault совместно с оборонной компанией Turgis Gaillard заключил контракт на производство ударных беспилотников с кодовым названием Chorus, это французские аналоги дальнобойных "Шахедов". Именно их корпорация Renault будет производить для Украины. Ожидается, что Renault развернет производство на заводах в Ле-Мане и Клеоне.

Кроме того, компания Swarmly, расположенная на Кипре, производит дроны, которые, по словам производителя, уже играют заметную роль в боевых действиях в Украине. Кипр активно развивает собственную оборонную промышленность и поставляет беспилотники на украинский фронт и за его пределы. По состоянию на начало года более 200 ее беспилотников H-10 Poseidon помогают украинской артиллерии обнаруживать цели при любых погодных условиях.

Вас также могут заинтересовать новости: