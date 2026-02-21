В Таиланде полиция под прикрытием в костюме льва поймала серийного грабителя (видео)

Злоумышленник похитил ценности на десятки тысяч долларов.

Тайская полиция провела операцию под прикрытием в традиционном костюме льва, чтобы поймать серийного грабителя и арестовать его. Об этом сообщает Sky News.

На видео, опубликованном полицией Бангкока, можно увидеть, как офицеры в красно-золотых костюмах львов танцуют вокруг подозреваемого, который прогуливался по ярмарке по случаю китайского Нового года.

"Полицейский, одетый в папье-маше голову льва, прыгает на подозреваемого и быстро прижимает его к земле в храме в Нонтхабуре, провинции, охватывающей часть агломерации Бангкока", - описывает Sky News.

По данным правоохранителей, 33-летний подозреваемый обвиняется в том, что в начале февраля трижды проник в дом местного полицейского в Бангкоке.

Его подозревают в похищении ценностей на сумму около 2 миллионов батов (более 63 тысяч долларов США - УНИАН).

В полиции заявили, что несколько раз пытались арестовать мужчину, однако он заметил офицеров, которые его преследовали, поэтому сбежал.

Впоследствии они идентифицировали его, отследив украденные амулеты, которые он продал, и узнали, что он часто посещал храмы в Нонтхабуре.

"Танцоры в костюмах львов часто участвуют в праздновании Нового года по лунному календарю, и этот обычай позволил офицерам провести операцию под прикрытием", - добавили в материале.

Правоохранители отметили, что подозреваемый признался в кражах, указав, что воровал, чтобы купить наркотики и играть в азартные игры.

В полиции подчеркнули, что ранее мужчина был осужден за преступления, связанные с наркотиками и кражами.

