Кремлю отправили сигнал: либо в РФ соглашаются на прекращение огня, либо США вооружат Украину до зубов.

По итогам встречи делегаций США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия) было сделано заявление о том, что Киев готов согласиться на 30-дневное прекращение огня в обмен на возобновление поставок оружия и обмен разведданными. Теперь мяч на стороне России.

Простыми словами, России адресовали угрозу, которая звучит так: "Согласитесь на прекращение огня, или США вооружат украинцев до зубов, и вы проиграете". Такое мнение высказал в материале для The Telegraph полковник Тим Коллинз, бывший офицер британской армии.

"Я сомневаюсь, что Владимир Путин сейчас широко улыбается. Я убежден, что президент Трамп намерен получить Нобелевскую премию мира в качестве своего наследия. Он должен достичь этого за этот срок, и с мирными соглашениями в Украине и в Газе, от которых невозможно отказаться, похоже, что мир будет достигнут. Это не будет идеальный мир, но убийства и смерти прекратятся", – считает автор.

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Примечательно, что президент США Дональд Трамп приобщил к процессу установления мира наследного принца Мухаммеда бин Салмана, который до недавнего времени был изгоем на мировой арене из-за вероятной причастности к гибели журналиста Камаля Хашогги. Теперь же он стал гарантом заключения сделки и героем.

Переговоры в Саудовской Аравии: ключевое

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры украинской и американской делегаций. По итогам встречи стало известно, что Украина согласилась на предложение США о немедленном временном прекращении огня на 30 дней. Однако сначала на прекращение огня должна согласиться Россия.

Кроме того, США возобновляют поставки оружия Украине, а также обмен разведывательной информацией.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что теперь мяч на стороне России. В Вашингтоне надеются, что Москва так же согласится на предложение о прекращении огня.

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