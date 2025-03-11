Госсекретарь США заявил, что теперь мяч на стороне России.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио выступил с заявлением по итогам встречи представителей Украины и США в Саудовской Аравии 11 марта.

"Сегодня мы сделали предложение, которое украинцы приняли, а именно: заключить соглашение о прекращении огня и начать немедленные переговоры, чтобы закончить этот конфликт таким образом, чтобы он был длительным и устойчивым и учитывал их интересы, их безопасность, их способность процветать как наций", – сказал он.

По словам Рубио, теперь Вашингтон намерен обратиться с этим предложением к российской стороне.

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"Мы надеемся, что они скажут "да" миру. Теперь мяч находится в на их стороне. Но, повторюсь, цель президента (Дональда Трампа, – ред.) здесь одна – прежде всего, он хочет, чтобы война закончилась. И я думаю, что сегодня Украина сделала конкретный шаг в этом направлении. Мы надеемся, что русские ответят взаимностью", – добавил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что единственный способ прекратить эту войну – это закончить ее путем переговоров. Военного решения этой войны не существует.

"Решение этой войны заключается в переговорах. Но прежде чем вести переговоры, нужно прекратить стрелять друг в друга. И это то, что президент хотел видеть, и это обязательство, которое мы получили сегодня от украинской стороны, – их готовность сделать это. Очевидно, что теперь это будет передано русским по многочисленным каналам. И мы надеемся, что русские скажут "да", тогда стрельба прекратится, убийства прекратятся, и можно будет начать переговоры о том, как навсегда прекратить эту войну приемлемым и долговечным для обеих сторон способом", – продолжил он.

Рубио также сказал, что в Вашингтоне надеются на положительный ответ России для перехода к следующему этапу:

"Мы надеемся, что русские ответят "да" как можно быстрее, и мы сможем перейти ко второму этапу – реальным переговорам. Не бесконечным диалогам, а реальным переговорам, чтобы закончить этот конфликт приемлемым для обеих сторон способом".

Представитель администрации Трампа рассказал, что стороны также обсуждали обмен пленными и так далее.

"Но боевые действия должны прекратиться. Еще раз, хочу сказать, что цель здесь – мир. Это цель президента. Лучший жест доброй воли, который могут сделать русские, – это сказать "да" на предложение украинцев прекратить стрельбу, прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Если они это сделают, это будет лучшим знаком доброй воли, который мы можем увидеть", – акцентировал Рубио.

Госсекретарь США признал, что когда дойдет до обсуждений, как положить конец этому конфликту, "придется решить множество вопросов, среди которых не последнее место занимают гуманитарные проблемы, дети, военнопленные, все то, что, к сожалению, сопутствует этим конфликтам".

"Но жест доброй воли номер один, который мы можем увидеть со стороны россиян, – это увидеть предложение Украины и ответить на него согласием", – констатировал Марко Рубио.

Переговоры в Саудовской Аравии: итоги

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры украинской и американской делегаций. В заявлении по итогам встречи скзано, что Украина согласилась на предложение США о немедленном временном прекращении огня на 30 дней. Однако сначала на прекращение огня должна согласиться Россия.

Также делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который будет обеспечивать долгосрочную безопасность Украины.

Кроме того, сороны затронули вопрос освобождения военнопленных, и, помимо прочего, слелку о полезных ископаемых.

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