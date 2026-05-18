'Российская сторона будет готова': Песков предложил лидерам ЕС позвонить Путину

Европейские лидеры, желающие диалога с Владимиром Путиным, могут просто позвонить ему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя дискуссии в Европе о возможных контактах с Москвой, сообщает The Moscow Times.

"Вот эти размышления, они где-то витают в воздухе, но Путин для них близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка", – заявил Песков в беседе с пропагандистом Павлом Зарубиным.

Он также выразил надежду, что в Европе "все-таки практический такой подход возьмет верх, и это обретет какое-то реальное воплощение", добавив, что "российская сторона будет готова к этому".

Издание сообщило, что это заявление прозвучало на фоне призыва, с которым накануне выступил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

В субботу, 16 мая, во время выступления на конференции Леннарта Мери эстонский министр предложил не активизировать переговоры с Россией, а наоборот – усиливать санкционное давление.

"Сейчас не время для разговоров или переговоров", – заявил Цахкна и высказал мнение, что Москва активизировала контакты с европейскими странами именно из-за ослабления экономики и тупиковой ситуации на фронте в Украине.

Он отметил, что у Путина заканчиваются возможности, а западные санкции дают свои плоды. В качестве признаков уязвимости России министр назвал ограничение доступа к интернету, экономический спад и сокращенный формат Парада Победы 9 мая.

"Тональность изменилась. Все понимают, что сейчас – самый подходящий момент для того, чтобы оказывать давление на Россию", – считает министр иностранных дел Эстонии.

При этом издание отметило, что ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта заявлял о наличии "потенциала" для переговоров с Москвой.

Он утверждал, что проводит консультации с лидерами всех 27 стран ЕС для определения круга вопросов, которые предстоит обсудить с Россией, "когда для этого сложатся соответствующие условия".

В то же время Кошта признал, что на данный момент никто не видит признаков готовности Москвы к "эффективному участию в серьезных переговорах".

Стоит отметить, что Песков высказал мнение, что главе европейской дипломатии, бывшему премьеру Эстонии Каи Каллас не стоит быть переговорщиком от ЕС с Россией.

"Ей будет нелегко. Если вы помните, Путин сказал, что это может быть в принципе любой, кто не успел наговорить много плохого", – заявил пресс-секретарь главы Кремля.

Ранее УНИАН сообщал, что верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что кандидатура бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера не может рассматриваться на должность представителя Евросоюза для переговоров с Россией. Каллас добавила, что Украина не одобряет его кандидатуру. Кроме того, верховная представительница ЕС высказала мнение, что "если дать РФ право назначать переговорщика от нашего имени – это будет не очень разумно". Каллас напомнила, что "Шредер был высокопоставленным лоббистом для российского государства и компаний" и добавила, что понятно, почему Путин хочет, чтобы это был именно он.

Также мы писали, что Spiegel со ссылкой на источники сообщает, что вместо Шредера бывшую канцлера Германии Ангелу Меркель считают оптимальным кандидатом на роль посредника, поскольку она лично знакома с президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным. Офис Меркель сообщил журналистам о том, что никаких официальных запросов к бывшей канцлеру относительно роли посредника пока не поступало. Страны Европы продолжают обсуждать возможные переговоры с РФ, учитывая неудачный опыт посредничества США. Члены ЕС хотят участвовать в переговорах с Москвой.

