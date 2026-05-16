Приближается время начала диалога с Россией: Стубб объяснил, почему это необходимо

Одна из причин заключается в том, что у Украины сейчас более сильная позиция, чем у России, говорит президент Финляндии.

Существует две причины, по которым должен возобновиться диалог между Европой и Россией. Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью LRT.

"Есть две причины, по которым, на мой взгляд, приближается время начала такого диалога в Европе. Во-первых, позиция Украины сейчас сильна, а позиция России – слаба. Можно сказать, что Украина в значительной степени выигрывает эту войну, и Россия должна быть заинтересована в начале диалога", – пояснил он.

Второй причиной для возобновления этого диалога он назвал "европейский интерес".

"Если ты не сидишь за столом, тебя съедят на этом столе. Поэтому лучше поддерживать какой-то диалог. Кто его будет вести и на каких условиях – пока рано говорить", – сказал президент Финляндии.

На вопрос, достаточно ли Европа единая для диалога с Россией, он ответил утвердительно. По его мнению, Европейский Союз еще не был более единым, чем сейчас.

"Честно говоря, я не видел Европейский Союз более единым, чем сейчас. Мы были едины во время COVID-19, мы были едины после начала войны России против Украины, вместе поддерживали Украину, за исключением некоторых разногласий, например, Виктора Орбана в Венгрии. Сейчас эта проблема исчезла, поэтому мы можем помогать Украине", – отметил Стубб.

По его словам, невозможно, чтобы "один человек говорил от имени всех", но важно, что "есть один, два, три или несколько человек, которые могут обсуждать с Россией практические детали пути к миру".

"Я считаю, прежде всего нужно добиваться перемирия. Сейчас об этом не говорят. Были короткие перемирия на несколько дней, но, возможно, европейцы могли бы помочь американцам в этом вопросе. Сейчас США уделяют больше внимания Ирану", – добавил политик.

Мирные переговоры

Как сообщал ранее УНИАН, в Кремле выдвинули условие для начала мирных переговоров Украины с Россией. Пресс-секретарь Дмитрий Песков 13 мая заявил, что для этого нужно, чтобы президент Владимир Зеленский приказал ВСУ покинуть "российские регионы". Якобы "в этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно смогут заняться переговорами".

Впрочем, как писала Financial Times, российский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский считают, что мирные переговоры США зашли в тупик и имеют низкие шансы на возобновление в нынешних условиях. Путин, по данным СМИ, все больше ориентируется на достижение результата силой и расширение территориальных требований. А украинская сторона разочарована тем, что США не смогли заставить Москву смягчить свои требования, и рассматривает переговоры как фактически замороженные.

