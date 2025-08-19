Президент Украины подарил американскому коллеге клюшку для игры в гольф от украинского воина.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время общения в Белом доме 18 августа обменялись подарками. Об этом говорится на сайте президента Украины.

Так, отмечается, что Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф, которую ему передал младший сержант ВСУ Константин Картавцев.

По словам президента Украины, воин потерял ногу в первые месяцы полномасштабного российского вторжения, спасая побратимов, и после этого гольф стал для него частью реабилитации и помог восстановить физическое и эмоциональное равновесие.

Видео дня

В сообщении говорится, что глава государства показал американскому лидеру видео, в котором Картавцев обращается с просьбой к Трампу помочь Украине закончить войну справедливым и длительным миром.

В свою очередь, президент США принял подарок и записал видео с благодарностью украинскому воину за клюшку, а также подарил Зеленскому символические ключи от Белого дома.

Переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Зеленский предложил во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом заключить соглашение на закупку американского оружия на 100 миллиардов долларов за средства Европы. В обмен на это Украина хочет получить гарантии безопасности от США. Кроме этого, Киев предлагает Вашингтону заключить соглашение на 50 миллиардов долларов по производству дронов, в котором будут участвовать украинские компании. Об этом узнало издание Financial Times, получив соответствующий документ.

Также перед встречей с Зеленским глава Белого дома заявлял, что Украине придется согласиться на некоторые условия России. В частности, Трамп считает, что для окончания войны, Украине стоит отдать Крым России и согласиться, что вступления в НАТО никогда не будет. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф рассказал, что на саммите на Аляске президент России Владимир Путин согласился предоставить Украине гарантии безопасности и пойти на некоторые уступки по территориям в рамках потенциального мирного соглашения.

Трамп сообщил, что 18 августа сразу после разговора с европейскими политиками позвонил кремлевскому диктатору Владимиру Путину и "начал подготовку к встрече между Путиным и Зеленским в месте, которое еще предстоит определить". По словам президента США, "состоится трехсторонняя встреча с участием двух президентов и меня".

