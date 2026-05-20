ЕС обсудит кандидатов для переговоров с РФ на следующей неделе – FT раскрыла варианты

Среди вариантов появилось новое имя.

Министры иностранных дел ЕС обсудят возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией по поводу войны в Украине во время встречи на Кипре на следующей неделе. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что среди вероятных вариантов обсуждают бывшего главу Европейского центрального банка Марио Драги, а также экс-канцлера Германии Ангелу Меркель. Помимо них, возможным кандидатом также может быть президент Финляндии Александр Стубб и его предшественник Саули Ниинистё. О последнем кандидате сообщается впервые.

FT отмечает, что Вашингтон и Киев поддержали идею возобновления диалога между Европой и РФ.

Также администрация Трампа сообщила ЕС, что не выступает против того, чтобы Европа вела переговоры с Путиным параллельно с мирными переговорами под руководством США.

В свою очередь, украинская сторона выразила желание, чтобы Европу на переговорах с РФ возглавлял "кто-то вроде Драги" или "сильный, действующий лидер".

Ожидается, что Зеленский обсудит это с лидерами Франции, Германии и Великобритании позже на этой неделе.

Переговоры между РФ и Европой: что известно

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что смысла вступать в диалог с РФ нет, пока Москва не покажет, что готова завершить войну в Украине. По его словам, Кремль, в частности, может прекратить боевые действия на фронте, чтобы стороны могли перейти к настоящим переговорам.

В то же время в России прокомментировали возможность переговоров с Европой. Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, лидеры Европы, желающие диалога с Владимиром Путиным, могут "просто позвонить ему". Он также заявил, что в РФ надеются, что в Европе "все-таки практический такой подход возьмет верх, и это обретет какое-то реальное воплощение", добавив, что "российская сторона будет готова к этому".

