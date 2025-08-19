При этом характер любой поддержки со стороны США остаётся неясным.

Пакет гарантий безопасности для Украины будет сформирован уже на этой неделе, поскольку лидеры воспользуются поддержкой президента США Дональда Трампа в отношении плана, предусматривающего отправку европейских войск в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом пишет Bloomberg.

По словам источников, знакомых с ситуацией, встреча европейских официальных лиц во вторник была сосредоточена на плане отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, включая численность и местонахождение военнослужащих. Около 10 стран готовы направить свои войска в пострадавшую от войны страну, заявили они на условиях анонимности.

Отмечается, что характер любой поддержки со стороны США остаётся неясным.

Видео дня

"Европейские военные представители встретятся с американскими коллегами в ближайшие дни, чтобы конкретизировать надёжные гарантии безопасности и подготовиться к развёртыванию сил поддержки в случае прекращения боевых действий", - говорится в заявлении британского правительства во вторник.

Важно, что в этих переговорах примут участие командующий НАТО в Европе, а также начальники штабов обороны стран-членов. Условия гарантий будут согласованы "в ближайшие дни, желательно на этой неделе", заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

По словам источников издания, первый этап разрабатываемого пакета мер будет включать в себя помощь в укреплении украинских вооружённых сил путём обучения и подкрепления. Изданние пишет:

"Эти силы будут поддерживаться многонациональной группировкой, состоящей преимущественно из европейских военнослужащих, в том числе из которых Великобритания и Франция готовы направить сотни своих солдат. Они будут размещены в Украине, вдали от линии фронта".

Отмечается, что еще одна часть плана предусматривает так называемую поддержку со стороны США, которая будет способствовать обмену разведданными, пограничному контролю, поставкам вооружения и, возможно, противовоздушной обороне.

Европейские официальные лица ожидают, что США, как минимум, продолжат предоставлять разведданные и военную технику через европейских партнеров.

Гарантии безопасности для Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее предлагала Украине гарантии безопасности, аналогичные гарантиям НАТО, которые фактически дадут Киеву прочные союзнические обязательства в плане взаимной обороны без членства в альянсе.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Вашингтон рассматривает воздушную поддержку как один из вариантов в рамках гарантий безопасности Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: