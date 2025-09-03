Издание обнаружило, что китайские компании поставляют некоторые детали, за которых их "не накажут".

Китайские компании напрямую поставляли детали и материалы на сумму как минимум 55 миллионов евро российским фирмам, находящимся под санкциями за производство дронов, в период с 2023 по 2024 год, когда Москва строила масштабную логистическую инфраструктуру для своей внутренней программы беспилотников, говорится в расследовании The Telegraph.

Почти четверть стоимости этих поставок — на 12,5 млн евро — была отправлена российским компаниям, связанным с производством иранских дронов-камикадзе "Шахед", действующих в особой экономической зоне в городе Алабуга, согласно анализу издания глобальных торговых данных, собранных компанией Sayari.

Товары, экспортированные Китаем в Россию, включали авиационные двигатели, микрочипы, металлические сплавы, объективы для камер, стекловолокно, связующие для стекловолокна и углеродные нити — все ключевые компоненты для производства дронов, которые каждую ночь наносят разрушения по Украине.

Всего The Telegraph выявил 97 китайских поставщиков.

Публично Китай демонстрирует нейтралитет в отношении вторжения России. Однако его поставки деталей для дронов указывают на тесное военное сотрудничество между Пекином и Москвой, пишет СМИ. На поле боя это подтверждается тем, что украинские военные регулярно находят сбитую российскую технику с китайскими деталями.

Прямое участие в войне с поставкой военной техники или войск — как это делает Северная Корея — для Китая слишком рискованно с точки зрения стратегических интересов. Поэтому Пекин поддерживает Москву со стороны, позволяя китайским фирмам экспортировать товары двойного назначения, что привело к рекордному двустороннему товарообороту в 246 млрд евро в 2024 году.

"Один имеет очень важный интерес в выживании другого; это не изменится. Это простая географическая реальность", — отметил лектор по внешней политике Китая в Университете Эксетера Андреа Гиселли, напоминая, что страны имеют общую границу длиной 4,200 км.

Такой подход позволяет Пекину обвинять Запад в разжигании войны, поставляя оружие и военную поддержку Украине.

Другие факты поддержки Китаем России

За три месяца 2023 года компания Ningbo Peak Cloud Import and Export из Китая поставила в Россию самолёты и авиационные двигатели на сумму 3,5 млн евро для Уральского завода гражданской авиации, находящегося под санкциями за производство боевых дронов.

The Telegraph также выявил пять российских фирм, которые импортируют компоненты из Китая и напрямую используют значительную долю китайских деталей при производстве дронов, хотя находятся под глобальными санкциями. Речь идет про Уральский завод гражданской авиации, Акметрон, PT Electronic, PT Elektronik и Радиолайн. В результате зафиксирован рост производственных показателей.

В первой половине 2024 года было произведено более 2,000 дронов "Гарпия", по сравнению с 2,500 дронами, произведёнными Россией за 2023 год.

Компания Mile Hao Xiang Technology, производящая двигатели для дрона "Гербера", поставила продукции на сумму более 1,5 млн евро в Россию в 2022–2023 годах как напрямую, так и через посредников. Основными российскими импортёрами были Sequoia JSC и Unikom LLC.

Поставки в Россию

СМИ пишет, что Китай, вероятно, поставляет России гораздо больше, чем отражено в торговых данных, а оценка стоимости должна рассматриваться как минимальная, а не максимальная, поскольку ни одна из стран не всегда точно отчитывается о поставках.

В определённой степени Китай был бы рад окончанию войны и восстановлению мира, что поддержало бы его глобальные экономические амбиции. "Китай выигрывает от стабильности в мире. Но если нужно выбирать между стратегическими интересами и принципами дипломатии, они сначала выберут стратегические интересы", — подчеркнул Гиселли, заявив, что Пекин просто не может "отказаться от Путина".

Другие новости об иностранных компонентах в российских БПЛА

Ранее УНИАН уже сообщал, что Китай тайно поставляет РФ двигатели для БпЛА под маркировкой холодильного оборудования. Это позволяет им избежать западных санкций в случае обнаружения.

Кроме того, мы рассказывали, что в "Шахедах", например, находят и индийские компоненты. В частности, речь идет про электронные компоненты производства Vishay Intertechnology и Aura Semiconductor - либо собранные, либо изготовленные в Индии.

