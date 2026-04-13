Трамп резко раскритиковал Папу Римского за его взгляды на войну в Иране

Президент США остался крайне недоволен внешней политикой Ватикана.

Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского Льва XIV за его видение войны в Иране и заявил, что не хочет наблюдать такого человека во главе Католической церкви. Об этом президент США написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, Папа "слабо реагирует на преступность и ужасно справляется с внешней политикой". Зато президент публично выразил симпатию к брату понтифика, Луи Прево, аргументируя это тем, что он поддерживает политическое движение MAGA.

В своем посте Трамп четко обозначил претензии к религиозному лидеру. Президента возмутило отсутствие жесткой реакции на иранскую ядерную программу и критика действий США в Венесуэле.

"Я не хочу Папу, который считает нормальным, что Иран обладает ядерным оружием. Я не хочу Папу, который считает ужасным то, что Америка напала на Венесуэлу – страну, которая отправляла огромные партии наркотиков в Соединенные Штаты и, что еще хуже, выпускала своих заключенных, включая убийц и наркоторговцев, в нашу страну. И я не хочу Папу, который критикует президента Соединенных Штатов, потому что я делаю именно то, для чего меня избрали", – написал он.

Кроме того, Трамп обвинил главу Ватикана в "неблагодарности". И выразил убеждение, что понтифика избрали только из-за американского происхождения – как инструмент для переговоров с Вашингтоном.

"Если бы я не был в Белом доме, Лев не был бы в Ватикане", – добавил президент США.

Издание Guardian сообщило, что причиной такого выпада стали слова Льва XIV, прозвучавшие на выходных. Он высказал мнение, что война в Иране подпитывается "манией всемогущества".

Напомним, ранее Трамп устроил истерику прямо в эфире, обвинив страны НАТО в трусости из-за их отказа воевать в Иране. Он возмутился, что Америка потратила на оборону союзников 350 миллиардов долларов, а в ответ получила лишь пустые заявления.

Теперь президент США требует немедленно пересмотреть отношения внутри Альянса, поскольку Европа не поддержала его в критический момент. По его мнению, такие партнеры, как Германия и Франция, никогда не будут рядом с Штатами, когда это действительно нужно.

