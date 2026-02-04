Папа Римский отреагировал на новые удары РФ по энергетике Украины

Папа Римский Лев XIV призвал молиться за украинцев на фоне новых атак российских оккупационных войск на энергетическую инфраструктуру Украины. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Х.
"Давайте вместе помолимся за наших братьев и сестер в Украине, которые подвергаются тяжелым испытаниям в результате возобновления атак на энергетическую инфраструктуру", – написал понтифик.
Папа Римский также поблагодарил католические епархии за инициативы, направленные на поддержку украинцев.
"Выражаю благодарность за инициативы солидарности, которые продвигают католические епархии Польши и других стран, помогая населению пережить этот период сильных морозов", – добавил Папа Лев XIV.
Атаки РФ по энергетике Украины
3 февраля российские оккупационные войска нанесли один из самых масштабных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Пострадали ТЭЦ и подстанции.
В частности, в Киеве существенные повреждения понесла Дарницкая ТЭЦ. Министр энергетики Денис Шмыгаль сказал, что ее восстановление займет значительное время. Он также отметил, что ТЭЦ-4 была ориентирована исключительно на производство тепла для людей, а российская атака по ней стала очередным военным преступлением оккупантов.
В Киеве без тепла остаются сотни домов. Бригады по восстановлению тепла и света истощены, рассказал Владимир Зеленский.