Рубио попытается наладить отношения с Папой Римским после нападок Трампа, – FT

Государственный секретарь США Марко Рубио должен встретиться с Папой Левом в четверг, 7 мая, поскольку Белый дом стремится наладить отношения с Ватиканом после неоднократных нападок президента США Дональда Трампа на главу Католической церкви, сообщает Financial Times.

Издание сообщило, что Рубио, католик и сын кубинских иммигрантов, отметил, что его визит был запланирован еще до публичного конфликта между президентом и понтификом, а среди тем для обсуждения будет и кризис на Кубе.

Объясняется, что Ватикан имеет тесные связи с коммунистическим режимом на острове и в прошлом успешно выступал посредником между США и кубинскими властями.

В статье напоминается, что на прошлой неделе Трамп пошутил, что ВМС США захватят Кубу "по возвращении из Ирана".

"Нам есть о чем поговорить с Ватиканом. Свобода вероисповедания в Африке – где папа Лев только что завершил длительную поездку – является еще одной темой, представляющей взаимный интерес", – сказал Рубио во вторник на пресс-конференции в Белом доме.

По мнению аналитиков, главным приоритетом Рубио станет снятие напряженности, возникшей между Белым домом и Святым Престолом из-за нападения США и Израиля на Иран, а также из-за жестких мер администрации Трампа в отношении иммиграции.

"Папа Лео резко раскритиковал участие США в войне с Ираном, которая, по мнению католических теологов и американских священнослужителей, не соответствовала критериям церкви относительно "справедливой войны" – когда применение насильственной силы может считаться допустимым", – отмечается в публикации.

Издание рассказало, что после того, как в прошлом месяце Трамп пригрозил "уничтожить" Иран, Лео, который является первым папой из Северной Америки, обратился к гражданам США с необычным призывом позвонить своим представителям в Конгрессе и потребовать прекращения бомбардировок.

В статье напоминается, что Трамп назвал Папу Лео "мягким в отношении преступности" и "ужасным во внешней политике". Позже президент США заявил, что он "не является большим поклонником" католического лидера.

В то же время вице-президент США Джей Ди Венс, который сам недавно обратился в католицизм, также предупредил Папу, чтобы тот "был осторожен", когда говорит о теологии.

Издание сообщило, что на этой неделе Трамп вновь выступил с нападками на Папу Римского, родившегося в Чикаго, утверждая, что Папа Лео "подвергает опасности жизни многих католиков" и "считает вполне нормальным, что Иран обладает ядерным оружием".

Кроме того, во вторник, 5 мая, Рубио также намекнул, что Папа и другие критики считают "приемлемым" обладание Ираном ядерным оружием.

"Президент и я... не можем понять, почему кто-то может считать, что Ирану стоит иметь ядерное оружие", – сказал Рубио.

Папа Римский Лев отверг утверждение Трампа, заявив журналистам возле Кастель-Гандольфо, что "на протяжении многих лет Католическая Церковь выступала против любого ядерного оружия, поэтому в этом не может быть никаких сомнений".

За несколько часов до встречи Трамп заявил, что ожидает от Рубио четкого изложения политики США перед Ватиканом, и повторил, что Тегеран "не может иметь ядерное оружие".

"Если это произойдет, весь мир окажется в заложниках, и мы этого не допустим. Это мое единственное сообщение", – сказал Трамп перед журналистами в Вашингтоне.

Добавляется, что во вторник Рубио заявил, что администрация Трампа заинтересована в предоставлении Кубе помощи, которая будет распределяться "через церковь", и что он намерен обсудить этот вопрос во время встречи в Ватикане.

Издание отметило, что этот визит происходит накануне промежуточных выборов в США, на которых католические избиратели – которые в 2024 году решительно поддержали Трампа – составляют важную группу избирателей в штатах, где результат выборов непредсказуем.

"Вашингтон приехал в Рим не для того, чтобы убедить Папу. Он приехал, чтобы признать – косвенно, но четко – что голос Папы имеет в мире вес, который нельзя просто игнорировать", – написал о визите Рубио заместитель секретаря ватиканского дикастерия культуры и образования отец Антонио Спадаро.

В статье упоминается, что Вашингтон и Святой Престол тесно сотрудничали в борьбе против коммунизма во время холодной войны при папе Иоанне Павле II, который был поляком. Но в последнее время стороны отдалились друг от друга.

Издание отметило, что сначала Трамп приветствовал избрание Папы Льва, выразив удивление, но назвав это "большой честью" для США. Однако с тех пор отношения ухудшились, поскольку Папа Лев и американские католические священнослужители все более критично относились к политике президента в отношении иммиграции, а впоследствии – и в отношении войны с Ираном.

Трамп и Папа Римский: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что после заявления понтифика о том, что война в Иране подпитывается "манией всемогущества", глава Белого дома написал в соцсети, что "не хочет видеть такого человека во главе Католической церкви". При этом Трамп публично выразил симпатию к брату понтифика, Луи Прево, аргументируя это тем, что тот поддерживает политическое движение MAGA. Кроме того, президент США обвинил главу Ватикана в "неблагодарности". По мнению Трампа, если бы он не был в Белом доме, "Лев не был бы в Ватикане".

Также мы писали, что Папа Римский Лев XIV заявил, что не испытывает страха перед администрацией США. Он добавил, что продолжит публично выражать свою позицию в соответствии с призванием и миссией Церкви. Понтифик отметил, что призывает всех людей "искать способы построения мостов мира и примирения, искать способы, чтобы избежать войны в любое возможное время". Поэтому, подчеркнул Папа Римский, он продолжит действовать так, как это предусмотрено миссией Церкви.

