В воскресенье, 17 марта, по воинской части в Приднестровье нанес удар неизвестный БПЛА. Сепаратистские СМИ сообщили, что целью стал вертолет на территории объекта, а летел дрон якобы со стороны Одесской области.

На самом деле похожие провокации уже не впервые происходят в Республике Молдова. В частности, звучали обвинения, будто какие-то неизвестные напали на склад боеприпасов в Колбасной (там хранится около 20 тысяч тонн боеприпасов, которые были когда-то выведены с территории государств Варшавского договора). Или второй момент - это была взорвана вышка, на которой вроде бы были какие-то важные для инфраструктуры объекты. И в этом тоже обвиняли неизвестных, намекая на то, что они могут быть с украинской стороны...

Что стоит за нынешней историей?

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Первое, о чем стоит упомянуть: в сепаратистском Приднестровском регионе Республики Молдова сохраняется определенный баланс власти между двумя мощными группировками

Речь о так называемых силовиках, которые в основном подчинены российской федерации и тесно сотрудничают с российским контингентом на территории Республики Молдова, а также "Шериф-групп" - корпорацией, которая является владелицей почти всего, что есть в Приднестровье - телевидения, заправок, супермаркетов, футбольного клуба. Этот баланс заключается в том, что, с одной стороны, Россия, конечно, имеет влияние на принятие решений в ПМР. С другой стороны, "Шериф" не заинтересован в том, чтобы приднестровская экономика оказалась под давлением, чтобы к ним применялись новые санкции (это особенно важно, принимая во внимание, что у некоторых из руководства "Шерифа" есть бизнес и недвижимость и в Украине). Таким образом, провокации, направленные на запугивание, как раз способствуют тому, чтобы оправдывать большее влияние названных "силовиков" и подталкивать "Шериф-групп" к менее нейтральной, менее сдержанной позиции.

Второй момент - все это касается непосредственно Республики Молдова и ее правобережья. Как мы знаем, в этом году в Республике Молдова состоятся президентские выборы и референдум за вступление в Европейский Союз. Пророссийским силам было бы интересно, чтобы избиратели проголосовали против вступления в Европейский Союз и против Майи Санду - нынешнего президента, которая продвигает такое решение.

Почему они могут воспользоваться ситуацией в Приднестровье?

Потому что таким образом они могут позиционировать Майю Санду как так называемого президента войны, а референдум за вступление в Европейский Союз - как очередной шаг к эскалации. И соответственно, молдавский электорат будут призывать голосовать или за пророссийские силы, которыми там является "Партия социалистов", Илан Шор с его политическими сторонниками, или же за "нейтралов" - тех, кто поддерживает нейтралитет и многовекторность. Как, скажем, мэр Кишинева Ион Чебан.

Что может делать Молдова в такой ситуации? Мне кажется, Молдова применяет метод "кнута и пряника". Где "пряником" является то, что, если динамика евроинтеграции будет сохраняться, Приднестровье также будет получать от этого какие-то дополнительные плюсы, скажем, уже сейчас. Экономика ПМР в большей степени ориентирована на экспорт в Европу, чем в Россию.

А "кнуты" будут касаться, наверное, все-таки большего давления на руководство Приднестровья в плане их мобильности. Ведь выезжать куда-либо они могут только через территорию Республики Молдова. Кроме того, есть еще вопрос экономического влияния. Молдова уже сейчас усиливает это давление, введя вето для приднестровских товаров с 1 января 2024 года. Я думаю, что таких шагов в запасе у Молдовы еще много.

Сергей Герасимчук, заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская Призма", директор программы Региональных инициатив и соседства