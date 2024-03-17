По данным Бюро политики реинтеграции, инцидент является "попыткой вызвать страх и панику в регионе".

Украина не причастна к атаке дрона на воинскую часть в непризнанной республике Приднестровье. Об этом говорится в комментарии Бюро политики реинтеграции Молдовы.

Отмечается, что ведомство связалось с другими государственными органами Республики Молдова, и после изучения видеоизображений и обмена информацией установило, что инцидент является "попыткой вызвать страх и панику в регионе".

"Военная техника на снимках не работает уже несколько лет. Власти Кишинева в контакте с украинской стороной не подтверждают факт нападения на приднестровский регион", - подчеркнули в Бюро.

Между тем представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что инцидент с атакой дрона на воинскую часть в непризнанном Приднестровье является провокацией со стороны Российской Федерации.

Тем временем в группе "Информационное сопротивление" отметили, что вертолет Ми-8, сгоревший сегодня в Приднестровье, "был одним из немногих в составе НВФ "ПМР" работоспособных и ремонт-пригодных".

Атака на воинскую часть в Приднестровье: что известно

В воскресенье, 17 марта, самопровозглашенные власти Приднестровья заявили об атаке дрона на воинскую часть. Отмечалось, что на территории одной из воинских частей Тирасполя произошел пожар, который возник в результате взрыва.

Предварительно было установлено, что взрыв был вызван атакой дрона-камикадзе.

Ситуация в Молдове - последние новости

В конце прошлого месяца власти самопровозглашенной республики Приднестровье обратились к России за "защитой" от Молдовы. Там обвинили Кишинев в "экономической блокаде" и "геноциде".

Тогда в своем обращении сепаратисты отметили, что на подконтрольной им территории проживают сотни тысяч "граждан РФ".

Позже УНИАН сообщал, что президент России Владимир Путин пообещал помощь другому проблемному региону Молдовы, а именно - Гагаузии.

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