Лидер венесуэльской оппозиции готова отдать Трампу свою Нобелевскую премию мира

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо готова отдать свою Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу. Об этом она заявила в интервью Fox News.

"Эта награда венесуэльского народа, безусловно, хотим вручить ее ему и поделиться ею с ним", - сказала Мачадо.

По словам оппозиционерки, она и весь народ Венесуэлы готовы это сделать, чтобы поблагодарить Трампа за арест Николаса Мадуро.

"То, что он сделал, как я уже говорила, является историческим. Это огромный шаг к демократическому переходу, и я хочу донести это до американского народа", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2025 года Нобелевский комитет вручил премию мира Мачадо за продвижение демократических прав народа Венесуэлы. Она опоздала на церемонию, ведь ее путешествие в Европу было крайне опасным: на нее охотился диктатор Николас Мадуро, а пути выезда из страны заблокировала армия США.

Весь последний год лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо скрывалась в укрытии от режима Мадуро после того, как заявила о фальсификации президентских выборов в 2024 году. Венесуэльские власти посадили в тюрьму сотни ее сторонников.

США 3 января провели операцию в Венесуэле

По столице Венесуэлы Каракасу были нанесены мощные удары, тем временем американские военные захватили лидера страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и вывезли в США.

Сейчас их удерживают в разных секциях под стражей в Бруклине в заведении, предназначенном для содержания подсудимых, нуждающихся в усиленном режиме безопасности.

