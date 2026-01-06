Лидер венесуэльской оппозиции готова отдать Трампу свою Нобелевскую премию мира

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо готова отдать свою Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу. Об этом она заявила в интервью Fox News.
"Эта награда венесуэльского народа, безусловно, хотим вручить ее ему и поделиться ею с ним", - сказала Мачадо.
По словам оппозиционерки, она и весь народ Венесуэлы готовы это сделать, чтобы поблагодарить Трампа за арест Николаса Мадуро.
"То, что он сделал, как я уже говорила, является историческим. Это огромный шаг к демократическому переходу, и я хочу донести это до американского народа", - отметила она.
Как сообщал УНИАН, в октябре 2025 года Нобелевский комитет вручил премию мира Мачадо за продвижение демократических прав народа Венесуэлы. Она опоздала на церемонию, ведь ее путешествие в Европу было крайне опасным: на нее охотился диктатор Николас Мадуро, а пути выезда из страны заблокировала армия США.
Весь последний год лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо скрывалась в укрытии от режима Мадуро после того, как заявила о фальсификации президентских выборов в 2024 году. Венесуэльские власти посадили в тюрьму сотни ее сторонников.
США 3 января провели операцию в Венесуэле
По столице Венесуэлы Каракасу были нанесены мощные удары, тем временем американские военные захватили лидера страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и вывезли в США.
Сейчас их удерживают в разных секциях под стражей в Бруклине в заведении, предназначенном для содержания подсудимых, нуждающихся в усиленном режиме безопасности.