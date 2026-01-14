Российская нефтяная компания сохранит активы в Венесуэле несмотря на операцию США, - BI

Заявление появилось на фоне новой неопределенности в нефтяном секторе Венесуэлы после недавнего рейда США.

Российская государственная нефтяная компания "Росзарубежнефть" не планирует отказываться от своих активов в Венесуэле после военной операции США, которая изменила политическую ситуацию в стране.

Издание Business Insider пишет, что компания заявила, что все активы "Росзарубежнефти" в Венесуэле принадлежат российскому государству. Там подчеркнули, что эти активы были приобретены по полной рыночной стоимости и одобрены венесуэльскими регуляторами.

"Росзарубежнефть" переняла венесуэльские активы "Роснефти" в 2020 году после того, как американские санкции вынудили нефтяного гиганта уйти с рынка. Сейчас она владеет долями в пяти совместных предприятиях с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA.

Видео дня

Заявление появилось на фоне новой неопределенности в нефтяном секторе Венесуэлы после недавнего рейда США, в результате которого был захвачен отстраненный президент Николас Мадуро.

Цены на нефть - последние новости

14 января стало известно, что средняя цена российской нефти сорта Urals в декабре 2025 года впервые за пять лет опустилась ниже 40 долларов за баррель. Таким образом, нефть держится почти на 20 долларов ниже уровня, предусмотренного в бюджете России на 2026 год.

13 января сообщалось, что цены на нефть выросли. Обеспокоенность по поводу перебоев в поставках нефти из Ирана перевесила перспективы возобновления нефтяного экспорта из Венесуэлы.

Вас также могут заинтересовать новости: