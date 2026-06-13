В США создали батарейку размером с монету, которая работает 100 лет и никогда не садится

Зарядить телефон с ее помощью все же не получится.

Большинство батареек в вашей жизни работают по расписанию, которое вы видите. Телефон требует зарядки каждую ночь, брелок от машины разряжается в самый неподходящий момент на парковке, а датчик дыма выбирает три часа ночи, чтобы начать пищать. Вы заряжаете батарейки, меняете или просто ругаетесь на ситуацию.

Компания из штата Нью-Йорк предлагает прямо противоположное: элемент питания, который устанавливается один раз и больше никогда не требует внимания – потому что работает на медленном радиоактивном распаде изотопа со столетним сроком жизни, пишет AutoNocion.

10 апреля компания NRD, LLC – десятилетиями занимающаяся производством ядерных материалов – анонсировала твердотельный элемент питания серии NBV на основе никеля-63. По заявлению компании, он обеспечивает непрерывное питание без обслуживания на протяжении более ста лет – без подзарядки и ремонта.

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Никаких проводов, никаких замен, никакого писка. Есть одно существенное "но". Мощность настолько мала, что называть это "батарейкой" в привычном смысле почти вводит в заблуждение. Физика, лежащая в основе этой технологии, вполне реальна – и, пожалуй, является одной из самых предсказуемых во всей этой области.

Этот элемент работает на распаде, а не на химии

Обычная батарейка хранит энергию в химической реакции. Вы ее разряжаете, заряжаете или выбрасываете, и со временем химия изнашивается. NBV работает принципиально иначе. Это бетавольтаическое устройство – оно больше похоже на солнечную батарею, чем на обычную.

Только вместо фотонов, выбивающих электроны из полупроводникового перехода, здесь бета-частицы – те же электроны – вылетают из распадающегося изотопа и захватываются полупроводником для получения тока. Никакой реакции, которая бы исчерпывалась.

Топливо просто распадается в своем собственном темпе, а элемент все это время собирает тонкий ручеек электричества.

Топливо – никель-63, радиоактивная форма никеля, которая испускает низкоэнергетические бета-частицы и распадается в обычную стабильную медь. Эти бета-частицы несут настолько мало энергии, что не способны пробить кожу или даже тонкий металлический корпус – именно поэтому исследователи и ценят этот изотоп для герметичных источников питания.

Он фактически экранирует сам себя. Элемент NRD запаян в твердотельном корпусе без движущихся частей – именно то, что нужно устройству, которое должно пролежать нетронутым десятилетиями.

Технические характеристики быстро возвращают на землю. По собственным данным NRD, NBV выдает от 5 до 500 нановатт при напряжении холостого хода от 1,0 до 20,0 вольта и номинальном токе от 7,5 до 33 наноампер. Весь элемент умещается в корпусе размером 20 × 20 × 12 миллиметров.

Примерно с монету – но заметно толще. NRD утверждает, что характеристики и корпус можно настраивать под конкретное применение.

Почему 100 лет – это не маркетинг, а физика

Столетний срок службы звучит как круглая цифра из пресс-релиза – но это не так. Она почти напрямую следует из периода полураспада никеля-63, составляющего около 101 года. Период полураспада – это время, за которое распадается половина радиоактивных атомов.

Поскольку эта величина – одна из наиболее точно установленных констант ядерной физики, мощность можно прогнозировать на десятилетия вперёд с высокой уверенностью. Если точно знать, как быстро расходуется топливо, то знаешь и как будет снижаться мощность.

Важный нюанс: NBV не работает 100 лет и потом не умирает. Через столетие примерно половина никеля-63 все еще на месте, так что элемент выдает около половины изначальной мощности – и продолжает работать дальше.

Цифра "100 лет" – это, по сути, указание на то, насколько снижение мощности ещё считается приемлемым. Именно поэтому NRD заявляет о ста годах, тогда как китайская компания Betavolt с тем же изотопом рекламировала лишь 50 лет.

Одно топливо, один и тот же физический закон – просто разный порог "ещё достаточно хорошо". Цифра зависит от того, где вы проводите черту, а не от того, что никель вдруг "сдаётся".

Это не зарядит машину - это не зажжёт даже светодиод

Именно здесь восторженные публикации разбиваются о реальность. Пятьсот нановатт – это половина одной миллионной доли ватта. Для сравнения: аккумулятор электромобиля хранит десятки тысяч ватт-часов, зарядник для телефона выдаёт несколько ватт, а даже тусклый индикаторный светодиод на приборной панели потребляет десятки милливатт – это уже в десятки тысяч раз больше, чем пиковая мощность NBV.

Он не может непрерывно питать светодиод, не говоря уже о двигателе. Учёный из Университета Флориды, изучавший аналогичный элемент Betavolt, сообщил изданию Live Science, что тот вырабатывает около 0,01% от потребностей смартфона.

Запутывает то, что никель-63 вовсе не беден энергией. Грамм на грамм, оптимизированный бетавольтаический элемент содержит больше суммарной энергии, чем типичный химический. Проблема в том, что он высвобождает её по расписанию изотопа – а оно ледниковое. Представьте не батарею, а кран, вывернутый на минимальный капельный режим.

Воды в баке много, но вы получаете её по одной капле в час на протяжении ста лет. Для всего, чему нужен глоток энергии, – бесполезно. Для всего, чему нужен вечный шёпот, – идеально.

Батарейка размером с монету – не новость, и идея тоже

Если "ядерная батарейка размером с монету" кажется знакомой – так и есть. В январе 2024 года пекинский стартап Betavolt представил модель BV100: элемент из никеля-63 между алмазными полупроводниками размером 15 × 15 × 5 миллиметров, выдающий 100 микроватт при 3 вольтах.

Он действительно меньше монеты и породил волну заголовков в духе "зарядите телефон раз в столетие". NBV от NRD – другое: его пиковая мощность составляет 500 нановатт, примерно в 200 раз меньше, чем у BV100, в обмен на заявленный более долгий срок службы.

Отдельно стоят проекты алмазных батарей из ядерных отходов, которые иногда путают со всем вышесказанным. Они используют углерод-14 – изотоп с периодом полураспада около 5730 лет, заключённый в искусственный алмаз. Вот почему такие заголовки обещают тысячелетия работы вместо одного века.

Простой способ не запутаться: срок службы примерно равен периоду полураспада изотопа внутри. Никель-63 даёт около ста лет. Углерод-14 – несколько тысяч.

Ядерные батареи вообще – старая технология по меркам науки. Радиоизотопные генераторы, которые НАСА устанавливает на "Вояджерах" и марсоходах, работают на плутонии-238 с 1970-х, и блоки "Вояджера" продолжают питать зонд спустя около 48 лет в межзвёздном пространстве. Но это принципиально другие устройства.

Радиоизотопный термоэлектрический генератор преобразует тепло распада в электричество через термопары и выдаёт сотни ватт. Бетавольтаический элемент минует тепловой этап и напрямую превращает бета-частицы в ток – на уровне нановатт. Одно семейство, совершенно разные масштаб и механизм. NRD, к слову, вписывается в эту традицию: компания производит топливо для таких генераторов и за годы работы выпустила более 750 миллионов элементов на основе америция для детекторов дыма.

Её реальное преимущество – не изобретение бетавольтаики, а наличие лицензий и опыта работы с такими материалами в промышленных масштабах. Операционный директор Кевин Хеффлер назвал запуск превращением "десятилетий регулируемого опыта с ядерными материалами" в готовый продукт.

Где батарейка, переживающая само устройство, действительно оправдана

Как только перестаёшь ждать от NBV зарядки чего-либо привычного, он начинает обретать смысл. NRD нацеливает его на задачи с одной общей чертой: человек физически не может добраться до устройства, чтобы сменить батарейку, – или это обошлось бы слишком дорого.

В списке компании – промышленный мониторинг состояния оборудования, регистрация данных, дистанционные датчики окружающей среды, системы безопасности, долгосрочные медицинские мониторы и так называемое дежурное питание для автономных систем и роботов на базе искусственного интеллекта – тот крошечный постоянный ток, который поддерживает память и часы чипа в режиме ожидания.

Экономика – вот настоящий аргумент. Датчик на морском дне, внутри герметичной промышленной машины или на отдалённой вершине горы может стоить несколько тысяч гривен, но командировка техника для замены батарейки обходится значительно дороже самого датчика.

Если источник питания попросту никогда не требует замены, проекты, которые были слишком дорогими или физически невозможными в обслуживании, вдруг становятся рентабельными.

Пока честный ответ таков: многое ещё не подтверждено. NRD не объявила цены, сроки масштабного развёртывания или коммерческой доступности. Реальный срок службы зависит от КПД, экранирования и конструктивных особенностей интеграции, которые ещё ни одна независимая лаборатория не проверила. Столетняя гарантия – это по определению обещание, которое никто из ныне живущих не сможет полностью проверить.

Что не вызывает сомнений – так это физика. Никель-63 будет распадаться по расписанию, независимо от того, наблюдает кто-то за этим или нет. Эта стабильная, скучная надёжность и есть весь продукт. Это никогда не будет то, что в вашем телефоне.

Это то, что в бую на глубине почти километра – продолжающем передавать данные ещё долго после того, как судно, его опустившее, давно разобрано на металлолом.

Ранее УНИАН сообщал, что искусственный интеллект создал вакцину, ее протестировали на людях и вот что вышло.

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