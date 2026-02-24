Россия три месяца подряд теряет на фронте больше военных, чем вербует, - The Times

Потери РФ превышают мобилизацию, усиливая внутренние и политические риски Кремля.

Российская армия впервые с начала полномасштабной войны против Украины в течение трех месяцев подряд теряет больше солдат, чем привлекает в войска. Об этом заявили западные чиновники в четвертую годовщину полномасштабного вторжения, пишет The Times.

По данным военной разведки, ежемесячно на восточный фронт мобилизуют около 30–35 тысяч российских военных. Однако в течение последних трех месяцев уровень потерь превышает эти показатели.

Один из чиновников назвал ситуацию "критической" для Кремля:

Видео дня

"Это не первый случай, когда уровень потерь превышает набор, но это первый случай, когда это продолжается в течение трех месяцев".

По его словам, такая тенденция влияет не только на тактические возможности РФ, но и может заставить власти прибегнуть к более широкой принудительной мобилизации, что будет иметь "огромные политические последствия" внутри страны.

1,25 миллиона потерь и война дронов

Министр вооруженных сил Великобритании Эл Карнс заявил, что общие потери России достигли 1,25 миллиона убитыми и ранеными.

"Это больше, чем Америка понесла за всю Вторую мировую войну", – подчеркнул он.

По его словам, 87% современных потерь на поле боя вызваны атаками беспилотников. За четыре года войны уничтожено более 4 тысяч российских танков и около 10 тысяч единиц бронетехники, а Черноморский флот РФ фактически потерял боеспособность из-за ударов украинских морских дронов и ракет.

Для сравнения, по оценкам, Украина потеряла около 600 тысяч военных с начала вторжения 24 февраля 2022 года.

Предупреждение о новой эре войны

Выступая в Chatham House, посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что атаки на энергетическую инфраструктуру стали "главным инструментом войны России", оставляя миллионы людей без света и тепла.

Он предупредил, что будущие войны будут вестись "роями автономных дронов", а поле боя превращается в "зону роботизированного поражения глубиной 25 км". По его словам, традиционные дорогие системы вооружений постепенно теряют эффективность, а ядерное оружие уже не является абсолютным сдерживающим фактором.

Что предшествовало

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что Путин "уже начал" Третью мировую войну, и подчеркнул необходимость усиления военного и экономического давления на Москву.

"Вопрос в том, сколько территории он сможет захватить и как его остановить", – сказал глава государства.

Вас также могут заинтересовать новости: