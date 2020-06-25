Financial Times: Россия не может себе позволить еще 15 лет "войны" с Западом

Путину нужно избавиться от паутины Холодной войны ради трезвого взгляда на национальные интересы своей страны.

Владимир Путин предлагает россиянам дать ему возможность еще 15 лет занимать должность президента. Он может потратить это время на то, чтобы и дальше махать кулаком в сторону Запада. Но с другой стороны он может сбросить паутину Холодной войны и признать вызов для российской власти, которая поступает от его друзей и союзников в Китае.

Об этом пишет Financial Times, добавляя, что до этого времени внешняя политика Путина была больше тактической, чем стратегической. Ее целью было поддерживать впечатление. На самом же деле российский президент возглавляет страну, которая приходит в упадок, но не хочет уступать свое место за столом в решении глобальных вопросов.

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В этом нет ничего нового. Премьер-министры Великобритании тоже в свое время цеплялись за идею, что их страна принадлежит к "Большой тройке" в то же время, когда империя распадалась. Однако, в какой-то момент эту претензию стало невозможно поддерживать.

Путин построил свои позиции дома на обещании восстановить российский престиж за рубежом. Прежде всего, он потребовал признания того, что РФ якобы ровня США. Больше всего его обидел выпад со стороны президента Барака Обамы, который заявил, что Россия скатилась до роли "региональной силы". Кремль ответил тем, что принес в жертву свои стратегические интересы ради создания впечатления. Невероятно высокой цене стало принятие роли младшего партнера в отношениях с Пекином.

На этой неделе Кремль проигнорировал пандемию коронавируса, чтобы провести парад, приуроченный к 75-й годовщине победы СССР над нацистами в 1945 году. После демонстрации национальной военной силы на главной площади Москвы страну через несколько дней ждет голосование о внесении изменений в конституцию, которые позволят Путину остаться в Кремле с 2036 года. Результат этого референдума, как и в случае всех голосований в России, заранее определен.

Но гарантированная победа Путина ничего не говорит о предстоящей траектории России. Российский президент потратил первые два десятилетия своего правления на шумную борьбу с Западом. Его взгляды на мир были сформированные Холодной войной и мнимым унижением СССР. В его воображении НАТО во главе с США - до сих пор враг. А цель Кремля - получить уважение в Вашингтоне, которым он пользовался до падения Берлинской стены. Тем временем, экономическая и стратегическая реальности двигались в противоположном направлении.

Пандемия COVID-19 сильно ударила по России, так же как и глобальный экономический спад.

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"Обвал цен на нефть лишил режим экономической гибкости и возможностей для финансирования своих авантюр за рубежом. Реваншизм Путина в Украине и его оппортунистические вторжения в Сирию и Ливию стали не по карману", - говорится в статье.

Оценивая номинальный доход страны, Всемирный банк отдает России 11 место в мире, ставя ее ниже Италии, Канады и Бразилии. Российская сила сейчас опирается исключительно на ее ядерный арсенал и желание Путина использовать технологические и военные возможности для дестабилизации тех, кого он считает соперниками. Российский президент, конечно же, может делать ставку на победу Дональда Трампа на выборах в США. Среди многих тревожных разоблачений о Белом доме, которые сделал недавно бывший советник американского президента Джон Болтон, одно говорит о глубоком презрении нынешнего лидера США к европейским союзникам. Поэтому Путин, наверное, думает, что еще один срок Трампа разрушит НАТО изнутри.

Издание пишет, что хоть потенциальный второй президентский срок Трампа может быть сильно разрушительным для альянса, Путин все же выдает желаемое за действительное. Не зависимо от результата американских выборов в ноябре, НАТО сможет пережить этого президента. Лидер в Москве со стратегическим мышлением должен подумать над другим вопросом: почему Россия до сих пор смотрит на альянс как на угрозу? Путину лучше обратить внимание на все более напористую внешнюю политику лидера Китая Си Цзиньпина.

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На определенном уровне, нынешняя китайско-российская ось кажется вполне оправданной. Обе страны отвергают разработанный Америкой послевоенный мировой порядок и отвергают принципы системы на основе правил, закрепленные в западных ценностях. Москва и Пекин предпочитают Вестфальский порядок, согласно которому сильные делят мир на сферы влияния.

С точки зрения Си Цзиньпина, выгоды очевидны. Москва предлагает гарантированные поставки нефти и газа для поддержания роста китайской экономики. Отношения обеспечивают стратегическое успокоение в то время, когда Пекин бросает вызов американской морской гегемонии в западной части Тихого океана. В долгосрочной перспективе безлюдный российский Сибирь дает возможность для экономической экспансии. Агрессия Путина в Украине и на Ближнем Востоке - это тоже подарок для Пекина, потому что эти авантюры отвлекают внимание США от китайского экспансионизма в восточной Азии.

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Польза для России от такого неравного партнерства не столь очевидна. Да, у Путина появился товарищ, с которым вместе можно осуждать западный либерализм. Но за это ему приходится молча наблюдать, как китайский "Единый пояс" искореняет российское влияние в центральной Азии. А планы Си Цзиньпина открыть маршрут в Европу через Северное море грозят уничтожением российских интересов в Арктике. Развитие китайского влияния в Восточной и Центральной Европе создает перспективу стратегического окружения России.

Путин - продукт советского КГБ. Возможно, ему уже поздно бороться с собственной ностальгией. Но как лидеру, который планирует держаться за власть еще 15 лет, ему время сделать определенные стратегические оценки. Вызовы и риски поступают с востока от России.

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