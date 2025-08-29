Большинство американцев сомневаются в заключении мирного соглашения между Россией и Украиной и выражают обеспокоенность относительно роли США в конфликте.

Большинство американцев пессимистично настроены относительно прекращения войны в Украине. Согласно новому опросу Gallup, около двух третей американцев сомневаются, что конфликт между Россией и Украиной может быть быстро решен.

Опрос показал, что 67% взрослых США настроены пессимистично относительно заключения соглашения о прекращении войны: 22% очень пессимистично, 45% несколько пессимистично. Только 31% респондентов проявили оптимизм относительно возможности достижения договоренности.

Пессимистические настроения распространены среди всех политических групп: среди демократов таких 78%, среди независимых - 69%, а среди республиканцев - 57%.

Что касается оценки хода войны, 66% считают, что ни одна из сторон не побеждает, 23% считают, что побеждает Россия, а 10% - что Украина.

Опрос проводился до недавних встреч президента Дональда Трампа с президентами России и Украины. Перед этими переговорами 26% американцев были очень обеспокоены, а 52% - несколько обеспокоены тем, что Вашингтон и его союзники не смогут договориться о прекращении боевых действий.

Также американцы выразили беспокойство относительно условий потенциальной сделки:

73% боятся, что соглашение будет слишком выгодным для Москвы;

87% считают вероятным, что Кремль может нарушить условия;

21% обеспокоены, что соглашение будет слишком выгодным для Украины.

Мнения относительно поддержки США Украины разделились: 52% поддерживают помощь в возвращении утраченных территорий, даже если конфликт продлится дольше, тогда как 45% поддерживают быстрое прекращение войны, даже если Украине придется отказаться от части территории.

Опрос показал, что 46% американцев считают, что США делают недостаточно для помощи Украине, 25% считают, что делают слишком много, а 27% считают, что помогают в правильной степени.

Опрос проводился с 1 по 15 августа среди 2132 взрослых, погрешность составляет 3 процентных пункта.

Мирные усилия Трампа

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы война в Украине закончилась как можно скорее, и для него не имеет значения, как именно. The Atlantic со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США пишет, что Трамп в последние дни частно возмущался, что его попытки дипломатии относительно войны в Украине ни к чему не привели.

Зато президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза заявил, что Трамп сейчас действует как "российский агент", отдавая предпочтение Москве в войне против Украины.

