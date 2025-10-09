Екатерина Гирнык

Ее получил венгерский писатель.

Названо имя лауреата Нобелевской премии по литературе за 2025 год. Ее получил венгерский писатель, лауреат Букеровской премии Ласло Краснахоркаи.

Как сообщает Нобелевский комитет, его выбрали "за его убедительное и дальновидное творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства".

"Ласло Краснахоркаи — великий эпический писатель центральноевропейской традиции, восходящей к Кафке и Томасу Бернхарду, для которой характерны абсурдизм и гротескная чрезмерность", - говорится в сообщении.

Видео дня

Ласло Краснахоркаи - что о нем известно

Ласло Краснахоркаи родился в 1954 году в небольшом городке Дьюла на юго-востоке Венгрии, недалеко от границы с Румынией. Его первый роман "Сатанинское танго", опубликованный в 1985 году, стал литературной сенсацией в Венгрии и прорывом в творчестве автора.

В 2015 году Краснахоркаи стал лауреатом Международной Букеровской премии.

Романы и новеллы Краснахоркаи — антиутопические притчи о гротескном существовании людей в мире, изолированном от внешних связей и лишенном осмысленных перспектив.

Напомним, Нобелевскую премию по литературе за 2024 год присудили южнокорейской писательнице Хан Канг. Ее наиболее известной книгой является "Вегетарианка" - роман о женщине, чье решение отказаться от мяса приводит к разрушительным последствиям в ее жизни.

Реклама

Нобелевская премия 2025 – лауреаты

Нобелевскую премию по физике получили Джон Кларк, Мишель Х. Деворе и Джон М. Мартинис "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".

Премия по химии присуждена Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару Ягхи за разработку металлоорганических каркасов.

А лауреатами "нобелевки" по медицине и физиологии стали американские ученые Мэри Брунков и Фред Рамсделл и японский ученый Шимон Сакагучи "за их открытия по периферической иммунной толерантности".