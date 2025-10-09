Названо имя лауреата Нобелевской премии по литературе за 2025 год. Ее получил венгерский писатель, лауреат Букеровской премии Ласло Краснахоркаи.
Как сообщает Нобелевский комитет, его выбрали "за его убедительное и дальновидное творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства".
"Ласло Краснахоркаи — великий эпический писатель центральноевропейской традиции, восходящей к Кафке и Томасу Бернхарду, для которой характерны абсурдизм и гротескная чрезмерность", - говорится в сообщении.
Ласло Краснахоркаи - что о нем известно
Ласло Краснахоркаи родился в 1954 году в небольшом городке Дьюла на юго-востоке Венгрии, недалеко от границы с Румынией. Его первый роман "Сатанинское танго", опубликованный в 1985 году, стал литературной сенсацией в Венгрии и прорывом в творчестве автора.
В 2015 году Краснахоркаи стал лауреатом Международной Букеровской премии.
Романы и новеллы Краснахоркаи — антиутопические притчи о гротескном существовании людей в мире, изолированном от внешних связей и лишенном осмысленных перспектив.
Напомним, Нобелевскую премию по литературе за 2024 год присудили южнокорейской писательнице Хан Канг. Ее наиболее известной книгой является "Вегетарианка" - роман о женщине, чье решение отказаться от мяса приводит к разрушительным последствиям в ее жизни.
Нобелевская премия 2025 – лауреаты
Нобелевскую премию по физике получили Джон Кларк, Мишель Х. Деворе и Джон М. Мартинис "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".
Премия по химии присуждена Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару Ягхи за разработку металлоорганических каркасов.
А лауреатами "нобелевки" по медицине и физиологии стали американские ученые Мэри Брунков и Фред Рамсделл и японский ученый Шимон Сакагучи "за их открытия по периферической иммунной толерантности".