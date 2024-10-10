Нобелевскую премию по литературе за 2024 год присудили 53-летней южнокорейской писательнице Хан Канг. Ее наиболее известной книгой является "Вегетарианка".

Как сообщается на официальном сайте The Nobel Prize, Канг выбрали "за интенсивную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и разоблачает хрупкость человеческой жизни".

Отец писательницы был известными прозаиком, также литературный путь выбрал ее брат. В 1993 году Канг впервые опубликовала в журнале "Литература и общество" стихи, а уже через два года выпустила сборник рассказов "Любовь к Йосу". Международный успех ей принес роман "Вегетарианка". Он о женщине, которая решает отказаться от мяса.

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