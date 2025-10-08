Лауреатами премии стали трое ученых.

В среду, 8 октября, объявили лауреатов Нобелевской премии 2025 года по химии.

Как сообщили на странице Нобелевского комитета в соцсети Х, она присуждена Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару Ягхи за разработку металлоорганических каркасов.

Японец Китагава на момент награждения представляет Киотский университет (Япония), британец Робсон – Университет Мельбурна (Австралия), иорданец Ягхи – Калифорнийский университет (США).

Как пишет сайт Нобелевского комитета, лауреаты разработали новый тип молекулярной архитектуры.

"В их конструкциях ионы металлов функционируют как краеугольные камни, соединенные длинными органическими (на основе углерода) молекулами. Вместе ионы металлов и молекулы организованы, образуя кристаллы, содержащие большие полости. Эти ячеистые материалы называются металлоорганическими каркасами (МОК)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, изменяя используемые в МОК строительные блоки, химики могут разрабатывать их для захвата и хранения определенных веществ. МОК также может управлять химическими реакциями или проводить электричество.

"Металлоорганические каркасы обладают огромным потенциалом, открывая ранее непредвиденные возможности для изготовления материалов по заказу с новыми функциями", - сказал председатель Нобелевского комитета по химии Хайнер Линке.

Кто еще стал лауреатом Нобелевской премии в 2025 году

Как сообщалось ранее, 6 октября объявили лауреатов Нобелевской премии-2025 по медицине и физиологии. Ими стали американские ученые Мэри Брунков и Фред Рамсделл и японский ученый Шимон Сакагуччи. Ученые отметили "за их открытия относительно периферической иммунной толерантности". В Нобелевском комитете объяснили, что Брунков, Рамсделл и Сакагучи "определили охранников иммунной системы - регуляторные Т-клетки, которые предотвращают атаку иммунных клеток на наш собственный организм".

7 октября стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике. Ее получили Джон Кларк, Мишель Х. Деворе и Джон М. Мартинис "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи". Отмечалось, что Нобелевская премия по физике 2025 открыла возможности для разработки следующего поколения квантовых технологий, включая квантовую криптографию, квантовые компьютеры и квантовые датчики.

