Нобелевская премия по физике 2025 года открыла возможности для разработки следующего поколения квантовых технологий, включая квантовую криптографию, квантовые компьютеры и квантовые датчики.

Объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физике. Ее получили Джон Кларк, Мишель Х. Деворе и Джон М. Мартинис "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи". Об этом сообщает Нобелевский комитет.

Отмечается, что эксперименты лауреатов премии по физике этого года на чипе продемонстрировали квантовую физику в действии. Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартини провели эксперимент, используя сверхпроводящую электрическую цепь. При этом размер микросхемы, на которой была эта цепь, составлял около сантиметра.

"Ранее туннелирование и квантование энергии изучались в системах, содержащих всего несколько частиц; в данном случае эти явления проявились в квантово-механической системе с миллиардами пар Купера, заполнявших весь сверхпроводник на чипе. Таким образом, в ходе эксперимента квантово-механические эффекты были перенесены из микроскопического масштаба в макроскопический", - отмечается в сообщении.

Видео дня

Подчеркивается,что Нобелевская премия по физике 2025 года открыла возможности для разработки следующего поколения квантовых технологий, включая квантовую криптографию, квантовые компьютеры и квантовые датчики.

Нобелевские лауреаты - новости

В прошлом году Нобелевскую премию по физике получили Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон за "основополагающие открытия и изобретения, обеспечивающие машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей".

Первыми лауреатами Нобелевских премий в 2025 году стали американские ученые Мэри Брунков и Фред Рамсделл и японский ученый Шимон Сакагучи.

Они получили награду в области медицины и физиологии "за их открытия по периферической иммунной толерантности".

При этом, как пишут СМИ, один из трех лауреатов Нобелевской премии по медицине, Фред Рамсделл, похоже, до сих пор не знает о своей награде - Нобелевский комитет не смог с ним связаться.

По словам его коллеги, ученый путешествует где-то с рюкзаком по Айдахо, оставаясь вне сети.

Вас также могут заинтересовать новости: