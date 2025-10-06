Ученые удостоены признания за открытие "относительно периферической иммунной толерантности".

Лауреатами Нобелевской премии 2025 года по медицине и физиологии стали американские ученые Мэри Брунков и Фред Рамсделл и японский ученый Шимон Сакагучи. Об этом говорится на странице премии в соцсети Х.

"Нобелевская премия по физиологии и медицине 2025 года присуждена Мэри Е. Брунков, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи "за их открытия по периферической иммунной толерантности"", - говорится в сообщении.

На сайте Нобелевской премии отмечается, что Брунков, Рамсделл и Сакагучи "определили охранников иммунной системы - регуляторные Т-клетки, которые предотвращают атаку иммунных клеток на наш собственный организм".

"Их открытия стали решающими для нашего понимания того, как функционирует иммунная система и почему не все у нас серьезные аутоиммунные заболевания", - сказал председатель Нобелевского комитета Олле Кампе.

Прошлогодние лауреаты Нобелевской премии

Как сообщалось ранее, лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии в 2024 году стали ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан. Они обнаружили микроРНК – новый класс маленьких молекул РНК, играющих решающую роль в регуляции генов.

Нобелевскую премию по химии-2024 получили американский биохимик Дэвид Бейкер "за вычислительный дизайн белка", а другую половину - британский исследователь Демис Гассабис и американец Джон Джумпер "за предсказание структуры белка".

Лауреаткой Нобелевской премии по литературе в 2024 году присудили 53-летнюю южнокорейскую писательницу Хан Канг. Ее наиболее известной книгой является "Вегетарианка". Канг выбрали "за интенсивную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и разоблачает хрупкость человеческой жизни".

Нобелевскую премию мира-2024 присудили японской организации выживших во время ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки Nihon Hidankyo. Они получили награду за свои усилия по созданию мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию того, что ядерное оружие никогда больше не должно использоваться.

Лауреатами Нобелевской премии по экономике в 2024 году стали Дарон Ведьмоглу, Саймон Джонсон и Джеймс А. Робинсон. Ученые помогли понять отличия в процветании разных стран.

