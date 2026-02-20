Трамп поручил Пентагону подготовиться к публикации материалов о НЛО.

Президент США Дональд Трамп заявил, что инициировал процесс обнародования правительственных документов, касающихся неидентифицированных воздушных явлений и возможной внеземной жизни. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

Трамп поручил Пентагону и другим соответствующим структурам подготовить к публикации материалы о UAP и НЛО, а также связанные с этим исследования и отчеты.

"Учитывая огромный интерес, я поручаю министру войны, а также другим соответствующим ведомствам и агентствам начать процесс выявления и рассекречивания государственных материалов, связанных с инопланетной и внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями и НЛО, а также любых других данных, связанных с этим крайне сложным, но интересным и важным вопросом", - написал он.

Трамп не уточнил, какие именно документы могут быть рассекречены, в каком объеме и в какие сроки они станут доступны общественности.

В Пентагоне уже отреагировали: глава ведомства Пит Хэгсет публично поддержал инициативу.

Обама первым сказал об инопланетянах

Напомним, что бывший президент США Барак Обама в минувшие выходные, записывая подкаст с политическим комментатором Брайаном Коэном, поднял тему инопланетян. Отвечая на вопрос ведущего о том, "реальны ли инопланетяне", Обама сказал: "Они существуют, но я их не видел. Их не держат в... как это называлось? В Area 51. Нет же какого-то подземного бункера для них - если только не существует гигантского заговора, в рамках которого все это скрыли даже от президента США".

После широкого обсуждения в соцсетях Обама опубликовал разъяснение. В сети Instagram он указал, что пытался придерживаться "веселого стиля блиц-интервью", но после привлечения внимания решил уточнить свои слова и сказал, что имел в виду теоретическую возможность внеземной жизни.

