На Саркози надели электронный браслет, что стало первым случаем для экс-президента

Политику, который был президентом Франции с 2007 по 2012 год, будет разрешено выходить из дома только с 8:00 до 20:00.

На бывшего президента Франции Николя Саркози установили в его доме электронный браслет, в связи с приговором по делу о прослушивании телефонных разговоров.

Как пишет Le Monde, это беспрецедентная мера для бывшего главы государства.

Саркози теперь разрешено покидать свой дом только с 8 утра до 8 вечера - и до 21:30 по понедельникам, средам и четвергам - дни, в которые он присутствует на процессе по подозрению в ливийском финансировании его президентской кампании.

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Отмечается, что процедура приведена в действие после того, как 18 декабря 2024 года апелляция Николя Саркози в Верховный суд Франции по так называемому делу о прослушке была отклонена, что сделало окончательным его приговор в виде одного года тюремного заключения, замененного на электронный мониторинг.

Саркози "продолжает оспаривать существо приговора", сообщила его адвокат Жаклин Лаффон, добавив, что он передаст дело в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) "до конца месяца". Однако эта передача не помешает исполнению приговора.

В настоящее время бывший глава государства находится три дня в неделю в парижском суде, где с 6 января и до 10 апреля проходит процесс по делу о предполагаемом ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.

Вскоре после того, как был подтвержден его приговор по делу о прослушивании телефонных разговоров, и до начала ливийского процесса Саркози отправился в отпуск с женой и дочерью на Сейшельские острова, чего он больше не сможет делать без запроса.

Отмечается, что он сможет немедленно подать прошение об условно-досрочном освобождении - а значит, и о снятии браслета - при соблюдении определенных условий, предусмотренных законом для лиц старше 70 лет.

Высказывания Саркози об Украине

Ранее Саркози заявлял, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и Европейский Союз. Он говорил, что для завершения войны нужно "говорить с Путиным".

По словам экс-президента, есть два решение для прекращения войны: уничтожение России и дипломатическая дискуссия.

"Но мы не собираемся уничтожать вторую по величине ядерную державу мира, иначе мир рискует скатиться к тотальной войне", - отмечал он.

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