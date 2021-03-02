Против экс-президента Франции ведут дело об "отбеливании преступлений" в России.

После длительного расследования и рассмотрения французский суд в понедельник приговорил бывшего президента Николя Саркози к трем годам тюрьмы за коррупцию и торговлю влиянием. Но этот исторический приговор - это еще не конец всех проблем экс-лидера Франции с законом.

Об этом пишет Forbes. 66-летнего Саркози признали виновным в попытке подкупить судью и незаконно получить информацию о расследовании по финансированию его предвыборной кампании. Таким образом, он стал первым экс-президентом Франции, который предстал перед судом из-за уголовного обвинения. Суд Парижа приговорил Саркози, возглавлявшего страну с 2007 до 2012 года, к трем годам заключения, два из которых он отбудет условно. Эти два года он будет вынужден носить электронный браслет и не покидать свой дом.

Читайте такжеFinancial Times: Евросоюз разъедает коррупцияНо это далеко не единственная проблема с законом, с которой Саркози приходится иметь дело. Еще в марте он будет вынужден предстать перед судом из-за другого дела, в котором его обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Саркози превысил допустимые расходы на провальную попытку вновь стать президентом Франции в 2012 году.

Против французского политика также ведут расследование по обвинениям в торговле влиянием и "отмывания преступлений или проступков" через консультативную деятельность в России. Также продолжается расследование обвинений, что Саркози незаконно получил деньги на предвыборную кампанию от уже покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи.

Экс-президент Франции отрицает обвинения. А его сторонники называют все судебные дела плодом нечестного преследования. Forbes пишет, что Саркози - первый президент Франции в современной истории, которого приговорили к реальному сроку в тюрьме. Его предшественника Жака Ширака тоже признали виновным в злоупотреблении государственными средствами в 2011 году. За это он был приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Читайте такжеPolitico: Европа не готова жить без МеркельРанее против Саркози вели дело из-за обвинений в манипуляции совладелицей компании L'Oréal Лилиан Беттанкур. В частности, его подозревали в том, что он обманом заставил ее профинансировать его президентскую кампанию в 2007 году. В 2013 году следователи сняли с Саркози обвинения в том, что он воспользовался "психической слабостью" Беттанкур, которая была самой богатой женщиной Франции. На момент смерти в 2006 году ее состояние составило 39,5 миллиардов долларов.

Дело Саркози: что известно

Николя Саркози были предъявлены обвинения в рамках дела о финансировании президентской кампании из Ливии. Расследование началось после того, как в 2012 году политик проиграл президентские выборы Франсуа Олланду, сложил с себя полномочия и лишился судебного иммунитета.

Также бывшего президента Франции обвиняют в попытке подкупить судью. Саркози обещал хорошую должность - в обмен на информацию о расследовании дела о финансировании его предвыборной кампании. Николя Саркози свою вину отрицает.

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Перевод: Лесь Дымань