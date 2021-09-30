Суд приговорил его к году тюремного заключения, которое при этом может быть проведено под домашним арестом.

Бывший президент Франции Николя Саркози признан виновным в незаконном финансировании своей президентской кампании в 2012 году.

Парижский исправительный суд приговорил его к году тюремного заключения, которое при этом может быть проведено под домашним арестом с электронным браслетом.

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Вместе с 13 другими обвиняемыми Саркози, по мнению суда, потратил на кампанию не менее 42,8 млн евро, что почти вдвое превышает установленный законом предел. При этом, в отличие от подельников, экс-президент не был дополнительно обвинен в махинациях с двойной бухгалтерией, призванной скрыть перерасход средств, передает kommersant.

Весной после пяти недель судебного процесса прокурор запросил для главного обвиняемого один год тюремного заключения, включая шесть месяцев условно.

Приговор был вынесен в отсутствие Саркози, который не пришел на заключительное заседание, передает ТАСС. Ожидается, что его защита подаст апелляцию.

Вынесенный вердикт — это уже второй реальный приговор экс-президенту Саркози за последний год и второй случай в истории французской республики, когда бывший глава государства приговорен к тюремному заключению.

Президентство Николя Саркози

Николя Саркози стал 23-м президентом Франции. Он был главой государства с 2007 по 2012 год.

Второй тур 6 мая принес победу Саркози, набравшему 53%. Конституционный совет объявил окончательные итоги выборов 10 мая и провозгласил Саркози президентом страны.

В марте 2011 года сын бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Саиф-аль-Ислам сообщил о финансировании Ливией предвыборной кампании Саркози в 2007 году и потребовал вернуть деньги. Эти сведения подтвердил французский информационный портал Mediapart, опубликовав данные о выделении Каддафи Саркози более 50 млн евро.

Автор: Ирина Погорелая