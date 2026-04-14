В Европе целый город навсегда снесут и сотрут с карт: все ради одного проекта

Власти рассматривают радикальный план уничтожения исторического населенного пункта.

Живописный город Мурдейк в Нидерландах оказался под угрозой полного уничтожения в течение ближайшего десятилетия, сообщает Digi24.

Известно, что причиной такого жесткого решения стала острая потребность государства в новой инфраструктуре для перехода на возобновляемые источники энергии. Из-за дефицита свободной земли власти рассматривают Мурдейк как "идеальное место" для строительства высоковольтных трансформаторных станций и заводов по производству водорода.

Местные жители, чьи семьи жили здесь поколениями, находятся в отчаянии. Рыбак Джако Коман, чей бизнес процветает с 1918 года, не сдерживает эмоций в разговоре с журналистами.

"Нас ведут на убой. Ты ложишься спать с этой мыслью и просыпаешься с ней", – сказал он.

Ситуация настолько напряженная, что на улицах деревни уже появились флаги, приспущенные в знак траура. Между тем дома уже выставляют на продажу, но покупателей нет.

Владелица местного магазина Андреа признается, что больше всего ее пугает неизвестность относительно сельского кладбища, где похоронены ее родные.

"Я боюсь, что потеряю свой дом. Здесь так много жизни. Но через 10 лет может не остаться ничего", – добавила женщина.

Мэр города Аарт Ян Меркерке назвал обсуждение сноса домов и кладбищ "самым тяжелым решением" в своей карьере.

По его мнению, давление на местные власти огромно, ведь правительству требуется около 450 гектаров земли – это площадь примерно в 700 футбольных полей.

Сейчас муниципалитет склоняется к тому, чтобы пожертвовать одной деревней ради спасения остальных четырех, но окончательное решение ожидается в конце этого года.

