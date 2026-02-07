Новая ядерная гонка между РФ и США станет подарком для Украины, - аналитики

Чем больше денег Россия потратит на ядерные ракеты, тем меньше останется на пушки и дроны.

Россия и США так и не договорились о продлении действия договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Таким образом, старт новой гонке ядерных вооружений дан. Хотя для мира это в целом плохая новость, для Украины в кратко- и среднесрочной перспективе это может быть выгодно, пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Издание отмечает, что уже сейчас Россия и США держат в боевой готовности примерно по 700 носителей ядерного оружия – межконтинентальных баллистических ракет и самолетов стратегической авиации, а также вдвое большее количество готовых к применению боеголовок. И содержать это хозяйство стоит баснословных денег.

Defense Express ссылается на оценки бюджетного управления Конгресса США от апреля 2025 года, согласно которым Пентагон тратит около 95 млрд долларов ежегодно на поддержание боеготовности своих стратегических сил, или около 10% от совокупного оборонного бюджета.

Видео дня

Российские расходы на ядерное оружие засекречены и, очевидно, в разы меньше американских, учитывая более низкую себестоимость в российском ВПК. Однако доля ядерного оружия в общей смете оборонных расходов России, вероятно, примерно такая же, как и в США, предполагают аналитики.

"Но если "стопора" больше нет, то рост ядерных арсеналов является вполне ожидаемым следствием, что приведет к еще большим расходам. Кремль будет вынужден тратить больше средств на свое ядерное оружие. Создавать больше зарядов, производить больше баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности, спускать на воду атомные подводные ракетоносцы, вкладывать средства в разработку очередных "аналоговнетов" типа "Буревестника" или "Посейдона", – отмечают эксперты.

Последствием этого, по мнению аналитиков Defense Express, станет перераспределение российских бюджетных расходов. Деньги на ядерку будут вынимать не только из карманов пенсионеров, учителей и врачей, но также из карманов солдат и производителей обычного оружия, которое используется в войне против Украины.

"Более того, в целом начало ядерной гонки может быть ловушкой со стороны США и повторением шагов, которые привели к поражению СССР в Холодной войне", – пишут аналитики, напоминая, как советская империя надорвалась в попытке достичь ядерного паритета с США.

Конец соглашения о ядерном вооружении

Как писал УНИАН, 5 февраля истек срок действия договора между США и Россией о сокращении и контроле стратегических ядерных вооружений, который действовал фактически еще со времен СССР. Договор устанавливал лимиты на развернутые ракеты, бомбардировщики и боеголовки.

США и Россия предварительно договорились начать переговоры о заключении нового договора на замену тому, что истек. Но пока конкретного прогресса в этом вопросе нет.

Вас также могут заинтересовать новости: