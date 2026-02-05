Ядерный дедлайн сорван: США и Россия провели переговоры по СНВ-III, – Axios

Соглашение может стать временным решением и требует личного одобрения Трампа и Путина, переговоры проходили в Абу-Даби.

США и Россия приблизились к соглашению о продлении договора о контроле над стратегическими наступательными вооружениями New START (Новый СНВ), срок действия которого истекает сегодня. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным собеседников издания, стороны близки к соглашению, однако проект плана все еще требует окончательного одобрения президентами обеих стран. Один из источников подтвердил, что переговоры продолжались в течение последних 24 часов в Абу-Даби, но подчеркнул, что окончательного соглашения пока не достигнуто.

Новый СНВ является последним действующим договором, который ограничивает ядерные арсеналы США и России – двух государств, которые вместе владеют около 85% всех ядерных боеголовок в мире. Документ устанавливает лимиты на количество развернутых боеголовок на межконтинентальных ракетах, подводных лодках и стратегических бомбардировщиках, а также предусматривает механизмы взаимной прозрачности.

Переговоры по договору вели посланцы президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер в рамках более широких контактов с российской стороной на фоне обсуждений войны в Украине в Абу-Даби.

Пока остается неясным, будет ли договоренность оформлена в виде формального продления договора или речь идет о временном – например, шестимесячном – обязательстве сторон соблюдать его положения после истечения действующего срока.

Договор СНВ – последние новости

Ранее правитель РФ Владимир Путин предлагал краткосрочное продление договора, однако МИД России на этой неделе заявил, что российские инициативы "намеренно остались без ответа".

Одной из ключевых причин скепсиса Белого дома в отношении продления New START остается отсутствие в договоре ограничений для Китая, чей ядерный арсенал, хотя и меньше, быстро растет. Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что эффективный контроль над вооружениями в XXI веке невозможен без участия Пекина, который пока не проявляет готовности присоединяться к подобным соглашениям.

По словам одного из источников, следующим шагом может стать подписание продления договоренностей непосредственно лидерами США и России.

