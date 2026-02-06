Россия годами нарушала условия договора о ядерном оружии, - Рубио

По словами Рубио, США настаивают на заключении нового договора, но уже не двухстороннего.

Россия пренебрегала Договором об ограничении ядерных арсеналов (СНВ-3) годами, поэтому Вашингтон хочет заключить новую сделку. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

Он отметил, что Москва прекратила выполнение договора СНВ-3 в 2023 году, а также на протяжении многих лет нарушала его условия. По его словам, Россия разрушила действующую систему контроля.

"Договор требует наличия как минимум двух сторон, и перед Соединенными Штатами стоял выбор: либо в одностороннем порядке взять на себя обязательства, либо признать, что новая эра требует нового подхода. Не старого доброго договора СНВ-3, а чего-то нового", - говорится в заявлении Рубио.

Он напомнил, что 5 февраля договор СНВ-3 прекратил свое действие. Теперь между США и РФ впервые не осталось ни одного действующего соглашения об ограничении ядерных вооружений.

Госсекретарь добавил, что Россия поддерживает непрозрачное и быстрое наращивание ядерного арсенала Китая. Он подчеркнул, что с 2020 года Пекин увеличил количество ядерных боеголовок с 200 до более чем 600, а к 2030 году их количество может превысить 1000 единиц. По его словам, двусторонние модели договоров устарели, так как США теперь противостоят двум равным ядерным соперникам.

Кроме того, Рубио озвучил новые принципы контроля над ядерным вооружениями, изложенные президентом США Дональдом Трампом:

"Во-первых, контроль над вооружениями больше не может быть двусторонним вопросом между США и Россией. Как ясно дал понять президент, другие страны несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности, и Китай – в большей степени. Во-вторых, мы не примем условия, которые наносят вред США или игнорируют несоблюдение требований в стремлении к будущему соглашению... В-третьих, мы всегда будем вести переговоры с позиции силы. Россия и Китай не должны ожидать, что США будут стоять на месте, уклоняясь от своих обязательств и расширяя свои ядерные силы".

Рубио заверил, что США "будут поддерживать надежный, заслуживающий доверия и модернизированный ядерный потенциал сдерживания". Он подчеркнул, что Трамп хочет добиться сокращения количества ядерного оружия.

Россия и США находятся на пороге новой гонки ядерных вооружений - что известно

Ранее The Times писало, что последний договор о контроле над ядерными вооружениями между РФ и США потерял свою силу 5 февраля, из-за чего возникают опасения по поводу ядерной конфронтации или катастрофической ошибки в расчетах во время нестабильной ситуации в мире.

В издании напомнили, что в 2010 году тогдашние президенты США и РФ Барак Обама и Дмитрий Медведев подписали соглашение "Новый старт", которое ограничивало Москву и Вашингтон развертыванием 1550 стратегических ядерных боеголовок. В сентябре российский диктатор Владимир Путин предложил продлить ограничения "Нового старта" в отношении развернутых ракет еще на один год. Однако официального ответа от США он так и не получил.

"Я думаю, что мы, несомненно, находимся в самом опасном периоде со времен разгара Холодной войны", - заявила эксперт по контролю над вооружениями в аналитическом центре Chatham House в Лондоне Джорджия Коул.

