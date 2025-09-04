Он выразил недоумение, почему Европу вообще интересует, что думает Россия о войсках в Украине.

Не России решать, может ли Украина на своей территории иметь иностранные войска в качестве гарантий безопасности.

С таким резким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на Пражском оборонном саммите Международного института стратегических исследований, передает The Guardian. Он выразил недоумение, почему Европу вообще интересует, что думает Россия о войсках в Украине.

"Россия не имеет к этому никакого отношения. Украина - суверенное государство. Если Украина хочет видеть у себя силы, гарантирующие безопасность, для поддержки мирного соглашения, это ее дело. Никто другой не может это решить", - твердо заявил генсек НАТО.

Он выразил мнение, что Европе действительно нужно перестать делать российского диктатора Владимира Путина слишком влиятельным.

"Он губернатор Техаса, и не более того. Так что давайте не будем воспринимать это слишком серьезно", - призвал Рютте.

Он добавил, что европейцам не следует быть наивными в отношении "дестабилизирующей, конфронтационной" силы России, именно поэтому он хочет обсудить необходимость наращивания европейского военного потенциала для обеспечения мира на континенте:

"Эта тенденция не изменится и не обратится вспять в ближайшее время. Россия является и в обозримом будущем останется дестабилизирующей и конфронтационной силой в Европе и мире".

В связи с этим Рютте напомнил, что РФ и Китай уже инвестируют в модернизацию своих вооруженных сил, и поэтому Европе следует реагировать на это "удивительными, я бы сказал, ошеломляющими темпами". Он добавил, что странам Европы нужно выпускать оружия больше и быстрее, чтобы соответствовать уровню России.

Рютте утверждает, что, несмотря на принятие амбициозных целевых показателей расходов на оборону в начале этого года, "одних только наличных денег недостаточно для обеспечения безопасности".

"Нам нужны потенциал, реальная огневая мощь, тяжелый металл, а также новые технологии, и именно это наша оборонная промышленность по всему Альянсу должна обеспечивать быстрее, чем когда-либо, как в Европе, так и в США. Просто по всему Альянсу мы производим недостаточнО", - заявил генсек.

При этом он отметил кое-какие успехи в оборонном производстве:

"Мы уже переломили ситуацию в сфере оборонного производства, особенно в том, что касается боеприпасов. Мы постепенно пополняем наши запасы и сокращаем разрыв в производстве с Россией".

Миротворцы в Украине

Отправка иностранного контингента в Украину является частью гарантий безопасности, которые готовы дать страны Европы. Однако, как стало известно накануне встречи в Париже, где будет обсуждаться конкретный план действий по предоставлению этих самых гарантий, Европа раскололась в вопросе отправки своих войск в Украину.

Например, Германия сомневается в необходимости отправлять свои войска в Украину, вместо этого она хочет просто давать деньги для ВСУ.

