Союзники Украины находятся под давлением, поскольку от них требуют внести свой вклад в многонациональные миротворческие силы.

Европа испытывает все большее давление, поскольку от нее требуются конкретные обещания и предложения по планируемому развертыванию многонациональных сил в Украине после войны.

Как отметило издание Financial Times (FT), эти силы являются центральным элементом гарантий безопасности Украине от "Коалиции желающих" во главе с Францией и Великобританией при обещанной поддержке со стороны США.

Однако, как отмечает FT, есть неопределенность относительно того, какой вклад готовы внести отдельные страны, включая войска на местах, и будет ли это основано на соглашениях о взаимной обороне, которые обяжут европейские страны бороться вместе с Украиной против любой будущей агрессии.

По словам источников издания, осведомленных о ходе переговоров, коалиция условно разделена на три группы: одна готова развернуть войска, включая Великобританию; другая, которая приняла решение против, например, Италия; и большинство, еще не определившееся, например, Германия.

Официальный представитель Елисейского дворца заявил, что страны, готовые и способные предоставить гарантии безопасности, закончили техническую работу:

"Сегодня у нас достаточно средств, чтобы заявить американцам о готовности взять на себя ответственность, при условии, что они возьмут на себя свою".

Президент США Дональд Трамп заявил европейцам, что его страна предоставият разведывательную поддержку, средства командования и управления, а также средства для создания системы противовоздушной обороны, но европейцы должны возглавить эту инициативу.

Однако, как подчеркнуло издание, демонстрируя отсутствие ясности в преддверии встречи, официальные лица Германии негативно отреагировали на недавний комментарий президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа работает над "довольно точными планами" возможного военного развертывания в Украине.

Гарантии безопасности для Украины

Сегодня союзники Украины соберутся в Париже обсудить гарантии ее безопасности. В преддверии встречи французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что военачальники европейских стран готовят конкретные планы гарантий для Украины еще с середины августа.

