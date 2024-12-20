Автомобиль на большой скорости въехал в толпу людей.

В немецком городе Магдебург автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. Как пишет Spiegel, водителя уже арестовали.

По словам очевидцев, автомобиль въехал прямо в толпу людей, которые направлялись к ратуше. По данным Bild, это был BMW темного цвета.

Как пишет местное издание Volksstimme, на месте трагедии экстренные службы работают "в больших масштабах". Среди прочего привлечены вертолеты из соседних городов.

Официальной информации о количестве погибших и раненых пока нет, но СМИ пишут о значительном количестве жертв.

"Смертей могут быть десятки. По словам очевидцев, водитель ехал на машине зигзагами", - пишет Volksstimme.

Чуть позже издание написало, что по предварительной информации, по меньшей мере 11 человек погибли и 60 получили ранения, некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. Раненых так много, что палатки спасателей развернули прямо на месте происшествия.

"По словам очевидцев, он проложил зигзагообразный маршрут через всю площадь рынка – видимо, чтобы захватить как можно больше посетителей. Когда он попытался развернуться, его остановили полицейские и задержали. Информации о личности подозреваемого пока нет", - добавляет издание.

Bild со ссылкой на службу спасения пишет, что пострадавших "от 60 до 80" человек.

Другие чрезвычайные новости из-за рубежа

Как писал УНИАН, в самопровозглашенной Абхазии произошла стрельба возле здания незаконного "парламента". Убит один "депутат", второй ранен. Стрелял один из депутатов, который поссорился с коллегами из-за обсуждаемого законопроекта.

Таакож мы рассказывали о сверхзвичаном мощном землетрясении, которое ударило по островному микро-государству Вануату. Известно о по меньшей мере 14 погибших и более двух сотен раненых.

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