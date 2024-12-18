Более 200 человек получили ранения.

Число погибших в результате землетрясения в Вануату возросло до 14. Об этом сообщает Reuters.

По данным местной полиции, более 200 человек получили ранения, а возле больниц установили сортировочные палатки для управления потоком пациентов.

В ЮНИСЕФ тем временем заявили, что в пострадавшем регионе начались серьезные проблемы с питьевой водой.

"Сегодня утром мы уже наблюдали рост числа детей с диареей. Это означает, что они начали пить загрязненную воду, поскольку водоснабжение было прервано", - заявили в организации.

Как сообщается, спасательные работы продолжаются, а Вануату тем временем сотрясают многочисленные афтершоки. Минувшей ночью магнитуда нескольких из них достигла 6,1.

В ООН подсчитали, что от землетрясения пострадало 116 000 человек - это около трети населения страны.

Землетрясение в Вануату - что известно

17 декабря Вануату сотрясло очень сильное землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,3 зафиксировали в 3:47 по киевскому времени.

С тех пор в пострадавшем регионе регулярно происходят афтершоки, некоторые из них - сильные.

Вануату - тропическое островное государство. Оно расположено в сейсмически активном Тихоокеанском огненном кольце. Вануату входит в число стран, наиболее подверженных риску стихийных бедствий и экстремальных погодных явлений.

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