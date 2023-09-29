Рейсы пришлось отменять и переносить на сегодня.

Над аэропортом Франкфурта-на-Майне, крупнейшим в Германии, кружил неизвестный беспилотник. Из-за этого экстренно отменили и перенесли рейсы.

Как сообщает немецкое издание Hessenschau, беспилотник над аэродромом заметили поздним вечером 28 сентября. Аэропорт полностью прекратил свою работу минимум на 40 минут.

По словам пресс-секретаря аэропорта Fraport, было отменено более 20 рейсов, еще больше было задержано или перенесено на 29 сентября. "Последствия до сих пор ощущаются" несмотря на то, что в пятницу работа аэродрома была возобновлена.

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В Управлении Федеральной полиции также подтвердили появление дрона над аэропортом. Представитель полиции не смог предоставить никакой дополнительной информации об инциденте.

Другие инциденты в аэропортах Германии

Летом этого года климатические активисты заблокировали работу двух аэропортов Германии, устроив акцию, которая привела к многочисленным отменам рейсов.

В первый день школьных каникул группа Last Generation заявила о том, что несколько ее участников около 6 часов утра проникли на территорию аэропорта Гамбурга и приклеились к взлетно-посадочной полосе.

"Около десятка рейсов пришлось отменить. Дальнейшие отмены и отклонения не исключены. Пока трудно предсказать, когда можно будет возобновить работу", - заявили операторы аэропорта.

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