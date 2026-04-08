В РФ нет идеи, чтобы объединить общество ради массовой внезапной мобилизации, – Палиса

Ограничение доступа к социальным сетям вводится в РФ для того, чтобы держать ситуацию внутри страны под более жестким контролем.

В России скрытая мобилизация не прекращалась, но для официального публичного объявления о проведении массовой мобилизации нужна идея, которая консолидирует общество. На данный момент такого в РФ нет. Об этом заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса сказал в интервью РБК-Украина.

В частности, его спросили, происходит ли в России подготовка к мобилизации в масштабах 2022 года.

Как отметил Палиса, на протяжении всего времени полномасштабного вторжения у россиян продолжается скрытая мобилизация, в ходе которой они привлекают в свои вооруженные силы узкопрофильных специалистов из резерва, из запаса и т. д. По сути, эти процессы в рядах врага не прекращались.

Видео дня

"В то же время для того, чтобы провести мобилизацию в классическом понимании, открыто, с объявлением, сделав выводы из предыдущих ошибок – на эти вещи тоже влияет очень много факторов. Однако самый главный, с моей точки зрения – это идея, которая должна объединить общество и оправдать необходимость таких действий", – сообщил Палиса.

Также у него уточнили, что именно может повлиять на такое объединение населения, и может ли речь идти об инсценировке массовых терактов, взрывов домов.

"Я сомневаюсь, что в таком масштабе какие-то взрывы сработают. Однако какая-то общая идея, которая должна сработать как объединяющий фактор общества, чтобы избежать тех последствий, которые были в 2022 году, безусловно необходима", – сказал Палиса.

В то же время, по его мнению, пропагандистские выдумки о том, что "бандеровцы убивают русскоязычных", сейчас не дают достаточного эффекта для оправдания мобилизации.

При этом он считает, что "закручивание гаек" в соцсетях можно рассматривать как факт их подготовки к чему-то. "Однако мне кажется, что на данный момент это скорее некое "закручивание гаек", чтобы попытаться держать все под более жестким контролем", – добавил Палиса.

По его словам, это, в первую очередь, делается для того, чтобы держать ситуацию под общим контролем внутри страны.

Вопрос мобилизации в Украине

"Я постараюсь отвечать настолько откровенно, насколько это возможно, по такому деликатному вопросу. У нас уже в течение 10 месяцев значительно улучшилась ситуация с мобилизацией и наблюдается положительная динамика, которая позволяет Силам обороны чувствовать себя лучше, чем в прошлом году", – отметил Палиса.

В частности, он отметил, что по сравнению с прошлым годом улучшился как рекрутинг, так и сама мобилизация, а также были устранены определенные операционные пробелы, которые имели место в процессе мобилизации. "Хотя много работы сделано и еще больше работы предстоит сделать", – подчеркнул он.

Вместе с тем, в настоящее время не рассматривается возможность снижения возрастного порога для мобилизации ниже 25 лет или изменения правил выезда для мужчин в возрасте 18-23 лет?

Как сообщал УНИАН, российским университетам было приказано убедить 2% студентов поступить в ряды армии, ведь Кремль испытывает трудности с пополнением своих войск для продолжения агрессии в Украине.

В России власти начали привлекать бизнес к процессу военного набора. В Рязанской области губернатор Павел Малков подписал распоряжение, обязывающее компании выдвигать сотрудников в качестве кандидатов на службу по контракту.

