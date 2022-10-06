Каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Франция не будет автоматически выдавать визы россиянам, которые бегут из РФ из-за мобилизации.

Об этом заявила заместитель министра по европейским делам Франции Лоуренс Бун, пишет SchengenVisaInfo.com.

Страна будет учитывать условия каждого человека и любые риски безопасности.

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"У нас есть ограниченные условия, при которых могут быть выданы визы. Мы позаботимся о том, чтобы сюда по-прежнему могли приезжать журналисты-диссиденты, люди, борющиеся с режимом, художники и студенты, и будем выдавать визы в каждом конкретном случае с учетом рисков безопасности", - заявила она.

На вопрос о том, разрешат ли всем сбежавшим остаться в Европе, Бун ответила, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Процедуру получения шенгенской визы продлят с 15 до 40 дней, чтобы иметь возможность проводить расследование в отношении людей, которые просят визу или политическое убежище.

Россияне бегут от мобилизации

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

Речь шла о необходимости мобилизовать около 300 тысяч человек, однако СМИ считают, что эта цифра может достичь миллиона.

Сразу после этого во многих городах произошли массовые протесты. Кроме того, россияне начали массово бежать в соседние страны.

В Литве, Латвии, Эстонии и Польше объявили, что не будут выдавать гуманитарные визы бегущим мобилизации.

В Испании и Германии говорят, что готовы принять таких россиян.

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