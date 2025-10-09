Зеленский: Есть большой риск, что Путин может начать большую войну

В первую очередь такой сценарий возможен, если российский диктатор пойдет на массовую мобилизацию населения.

Президент Владимир Зеленский считает, что в случае масштабной мобилизации населения в России, ее лидер Владимир Путин будет терять рейтинги доверия среди россиян, и для исправления ситуации, ему придется начать большую войну в Европе, чтобы демонстрировать какие-то успехи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время встречи с журналистами.

В частности, у главы государства спросили о том, возможна ли масштабная мобилизация в России.

"Помните, почему они остановили ее? Путин начал терять рейтинги. Мобилизация - это точно потерянные рейтинги у лидера Российской Федерации. Он только из-за этого ее не делал. Поверьте, платить большие деньги за контракты точно они не хотели. Такие большие деньги, как они платили эти годы. Но они на это пошли. Представьте себе, какая цена защиты его личного рейтинга. И поэтому, если будет мобилизация, - то это вызов Европе. Он начнет большую войну", - убежден Зеленский.

Глава государства объяснил, почему существует такой риск.

"А потому что ему нужно "продавать" успех. В войне против Украины все, что он мог "продать", он уже "продал", и вы видите, как я и сказал, уже товар некачественный - он "продает" ложь, что вроде бы может чего-то достичь в войне против Украины. А где могут быть быстрые его успехи? Смотрите на карту Европы. Где будут быстрые успехи, туда он и пойдет, если будет мобилизация. Это точно. А для чего ему мобилизовать миллионы? Есть большой риск, что Путин пойдет реально в мировую войну", - отметил Зеленский.

В то же время, по мнению президента Украины, из-за этого были важны сигналы европейцев, инициатива США и президента Дональда Трампа, что важно посадить Путина за стол переговоров.

"Потому что это может его остановить и уменьшить риски расширения военных действий", - считает Зеленский.

При этом, президент Украины считает, что Путин лично боится прекращения огня, потому что из прекращения огня выйти снова в войну ему сложно.

"Мы не можем это сравнивать даже с АТО и тому подобное. Это разные вещи. С полномасштабной войны уйти на прекращение огня, и начать потом снова полномасштабную войну, - это для них непросто. Экономически непросто, с обществом непросто, с миром непросто. И точно непросто с теми странами, которые сегодня еще жмут ему руку. Поэтому так сложно американцам заставить его к реальным переговорам, и поэтому пока он выбирает войну. Но возможно, очень возможно это прекратить. Нужно больше давления на Россию. Давление сработает. Когда они будут терять больше от войны, чем могут потерять в других сценариях. Наши дальнобойные удары, сильные санкции, стоять на поле боя, защищаться, но, безусловно, поддерживать мирные инициативы, потому что это правильно - это сработает", - сообщил Зеленский.

