По мнению Зеленского, Путину придется похоронить один миллион россиян, чтобы захватить весь восток Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин пытается "продавать" президенту США Дональду Трампу то, чего российские оккупанты не способны сделать в войне против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время встречи с журналистами.

В частности, у Зеленского спросили об изменении сигналов, которые звучат от президента США Дональда Трампа.

"Я думаю, что президент Трамп хочет, чтобы мы были за столом переговоров и мы поддерживали этот трек. Я думаю, он очень хочет, чтобы было прекращение огня и прекращение войны. Я считаю, что это была его цель с самого начала. Я думаю, что наша встреча плюс реальные факты дают ему более широкое понимание, что россияне "продают" ему не то, что способны сделать. То есть, откровенно врут.", - сообщил Зеленский.

Как подчеркнул президент Украины, реальность свидетельствует о том, что россияне "не могут захватить любой ценой, но очень быстро, восток нашей страны".

В этой связи, как считает Зеленский, это может быть одной из причин, почему отдельные украинские области находятся под интенсивными российскими обстрелами.

"Путину нужно что-то показывать. Он не имеет успеха. Летне-осенняя наступательная операция Российской Федерации - это полный провал, который дорого стоил. Тысячи единиц уничтоженной техники, большое количество потерь. И ни одной из позиций, которую они декларировали, что захватят, не получилось", - подчеркнул президент Украины.

В этой связи, по мнению Зеленского, Трамп понимает, что все, что "Путин ему "продавал" на Аляске как якобы российские военные возможности, не работает на самом деле".

Значит он ему попытался продать "некачественные товары". Я думаю, что это любого человека оскорбляет, когда ему врут. Далее, то, что Президент Трамп называл "моя личная уверенность". Он сказал: "Это твоя просто уверенность, и ты просто так уверен, но может быть разное". Но мы видим, что было не "разное". Произошло то, что я ему говорил: русские не возьмут восток, а если они захотят это сделать, то Путину нужно будет похоронить один миллион своих людей. Потому что мы понимали, сколько он уже похоронил, взяв 30% нашего востока с начала полномасштабной войны, и прогнозируем, что ему придется сделать, чтобы попытаться получить весь Донбасс или другие части Украины", - подчеркнул Зеленский.

Поэтому, президент Украины уверен, что Путин врал Трампу.

"Не может человек, который хочет и готов к миру, только увеличивать удары. Это ультиматум из-за массированных атак. А ультиматумы не проходят. Мы хотим справедливый мир - поэтому должен быть справедливый диалог. И мы к диалогу, который президент Трамп декларировал, к этому формату диалога мы готовы. Готовы на соответствующую встречу", - добавил Зеленский.

При этом, глава государства не видит на сегодня демонстрации реальной силы от россиян. Впрочем, российские захватчики совершают теракты, убийства гражданских людей, удары об энергетике и железной дороге и тому подобное.

В этой связи, президент Украины обратил внимание на Запорожскую атомную электростанцию.

"Сейчас много запросов у Гросси, Макрона. Виткофф передавал сигналы нашим. Все спрашивают: "Что там на Запорожской атомной станции, что там происходит, какая угроза, может быть взрыв?" Никогда так не было, чтобы без электроснабжения станция так долго была на дизеле. А что происходит? С двух сторон: со стороны территории, которую мы контролируем, и с территории, которую мы временно не контролируем, - перебиты линии. Кем они были перебиты с самого начала? Русскими. Они перебили, когда они ее захватывали. Мы же не один раз ремонтировали - люди гибли у нас, потому что они обстреливали ремонтные бригады. Мы сказали: "Если вы хотите ремонтировать с одной стороны, давайте ремонтировать и с другой". И это справедливо. С обеих сторон, одновременно. Никто не должен стрелять, с обеих сторон. Давайте отремонтируем. Кто же против? Но россияне против, они не дают ремонтировать, они стреляют", - подчеркнул Зеленский.

Как добавил президент, на сегодня с Трампом на разных уровнях после их встречи происходит диалог.

"На уровне Уиткоффа, Келлога, Бессента, Министерства обороны есть разные связи. И что очень важно - спецслужбы и военные. И не просто общаются спецслужбы и военные, а они приезжают, общаются, имеют диалог. Я думаю, что это важно. И все, кстати, говорят, что несмотря на температуру на улице, у нас теплые отношения на разных уровнях", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Зеленский отмечает, что Силы обороны Украины благодаря контрнаступательной операции на востоке Украины сорвали летнюю наступательную кампанию российский оккупантов. В частности, на Добропольском направлении оккупанты несут большие потери. С 21 августа, когда началась украинская контрнаступательная операция, потери россиян составили более 12 тыс, и из них более 7200 - это безвозвратные потери.

