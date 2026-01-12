В Британии назвали главное условие для отправки своих войск в Украину

По словам Ричарда Найтона, у Лондона достаточно ресурсов для проведения такой операции.

Глава штаба обороны Великобритании Ричард Найтон допустил, что британских военных могут отправить в Украину после прекращения огня. Он подчеркнул, что для подобной операции необходимо обеспечить солдатам достаточный уровень безопасности, пишет Sky News.

Отмечается, что Найтон выразил комитету по обороне Палаты общин уверенность в том, что для проведения такой операции у Лондона достаточно ресурсов. Тем не менее, британские СМИ сообщают, что во время разговора с премьер-министром Киром Стармером глава штаба обороны Великобритании заявил,, что в течение следующих четырех лет военные столкнутся с дефицитом в 28 миллионов фунтов стерлингов (около 37 миллионов долларов), но он назвал эту информацию "спекуляцией".

В издании напомнили, что на прошлой неделе Великобритания подтвердила готовность направить свои войска в Украину для обеспечения соблюдения возможного перемирия.

Великобритания потратит $270 миллионов на развертывание войск в Украине

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что его страна направит $270 млн на финансирование подготовки к развертыванию войск в Украине. Он поделился, что деньги будут потрачены на модернизацию транспортных средств и систем связи, а также на защиту от дронов, и на обеспечение готовности миротворцев к развертыванию.

Кроме того, Хили сообщил, что выпуск беспилотников-перехватчиков "Осьминог", созданных на базе украинской разработки, но произведенных в Великобритании, начнется в январе. Предусматривается, что Великобритания будет ежемесячно отправлять тысячи таких беспилотников ВСУ.

