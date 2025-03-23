Теневой министр обороны Великобритании призвал правительство защитить британских миротворцев.

Российский диктатор Владимир Путин может использовать Европейский суд по правам человека в качестве оружия против британских военных, которые будут отправлены в Украину в рамках миротворческой миссии. Об этом премьер-министра Великобритании Кира Стармера и главу оборонного ведомства Соединенного Королевства Джона Хили предупредил теневой министр обороны Британии Джеймс Картлидж, передает The Telegraph.

Уточняется, что он написал соответствующее письмо, отметив, что британские войска, отправленные в Украину, могут столкнуться с "досадными" судебными преследованиями за "нарушение прав человека", как это было после предыдущих операций в Ираке, Афганистане и Северной Ирландии.

"Вы знаете, что британские войска, служившие в Ираке, столкнулись с большим количеством досадных претензий относительно их поведения. Военнослужащие и ветераны обеспокоены возможными претензиями, которые могут быть выдвинуты против них на потенциальном украинском театре военных действий", - отметил он в письме.

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В связи с этим Картлидж призвал правительство максимально защитить военных, санкционировав отступление от Европейской конвенции о правах человека для защиты солдат, которые будут отправлены в Украину для сдерживания России.

"Чтобы обеспечить максимальную защиту наших сил, я настоятельно призываю вас рассмотреть возможность отступления от ЕКПЧ на время пребывания сил Великобритании в Украине", - добавил политик.

Британские миротворцы в Украине

Как писал УНИАН, в Соединенном Королевстве ранее заявили о готовности отправить своих военных в Украину в рамках миротворческой миссии для поддержания мира.

По данным The Times, Британия может разместить тысячи своих солдат в стране. Уточнялось, что войска в Украину будут отправлены бессрочно, однако это будет возможно только при гарантиях безопасности со стороны США.

Также издание The Telegraph выяснило, что Британия готова отправить истребители в Украину, которые смогут обеспечить прикрытие войск с воздуха. Предполагается, что для этой цели могут быть отправлены либо истребители Typhoon, либо F35.

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