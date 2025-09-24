Индонезия готова выделить 20 тысяч миротворцев.

Индонезия готова взять на себя долю ответственности по защите мира и направить миротворческие силы в Украину. Об этом президент страны Прабово Субианто заявил во время выступления на Генассамблее ООН, подчеркнув, что для этого должно быть соблюдено важное условие.

Так, по его словам, Индонезия готова направить миротворцев в Украину под эгидой Организации Объединенных Наций, когда соответствующее решение будет принято ООН.

"Мы продолжим служить там, где миру нужны защитники. Не просто словами, а "сапогами на земле". Если и когда Совет безопасности ООН и эта Генассамблея решат, Индонезия готова направить 20 тысяч или даже больше наших сыновей и дочерей, чтобы установить мир в Украине, в Газе, в Судане, в Ливии, везде, где нужно обеспечить мир", - подчеркнул президент страны.

Ранее посол Аргентины в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил, что его страна допускает возможность отправки своих военных в Украину в роли миротворческого контингента. По его словам, Буэнос-Айрес рассмотрит такую возможность, если получит соответствующий запрос.

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок допустила развертывание миротворческих сил ООН в Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня в случае возможного перемирия с Россией. Одако, по словам Бербок, для этого необходимо, чтобы это поддержало большинство стран-членов ООН.

