Аргентина ранее участвовала в миротворческих миссиях ООН в разных регионах мира.

Аргентина допускает возможность отправки своих военных в Украину в роли миротворческого контингента. Об этом в интервью российскому изданию РБК заявил посол Аргентины в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра.

По его словам, Буэнос-Айрес рассмотрит такую возможность, если получит соответствующий запрос. "Если аргентинские вооруженные силы потребуются для обеспечения безопасности в Украине, президент, несомненно, будет готов рассмотреть такую возможность", — сказал он.

Дипломат напомнил, что Аргентина обладает богатым опытом участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН, для которых она предоставляла своих военнослужащих.

"Это можно обсудить и в контексте нынешнего конфликта в Украине. Я лично не обсуждал этот вопрос со своим правительством, но считаю, что в процесс урегулирования должна быть вовлечена ООН, в том числе в вопросе предоставления гарантий безопасности, которые ищет как Украина, так и Россия", — добавил Виейра.

По словам посла, президент Аргентины Хавьер Милей хочет, чтобы в Европе установился мир, а противоречия разрешались без применения силы.

"И именно поэтому мы в Аргентине хотим, чтобы Путин и Зеленский пришли к взаимопониманию и устойчивому миру", — отметил дипломат.

Война в Украине: позиция Аргентины

Как писал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Аргентина осудила действия Москвы, но отказалась присоединиться к западным санкциям. Вместе с тем Аргентина голосовала за большинство резолюций ООН, осуждающих агрессию РФ.

В конце 2023 года в Аргентине избрали нового президента с еще более проукраинской позицией. Он обещал сделать Аргентину "штаб-квартирой" для мирного саммита по Украине и в целом адвокатом Киева в Латинской Америке.

При новом президенте Аргентина присоединилась к группе стран, помогающих Украине оружием (формат Рамштайн). Известно о передаче Украине как минимум двух аргентинских вертолетов, ранее купленных у РФ.

Вместе с тем Аргентина продолжает торговать со страной-агрессором и свободно пускает к себе российских "беженцев".

Отношения Украины с Аргентиной несколько охладели после прихода Трампа к власти в США. Президент Аргентины Хавьер Милей оказался ярым трампистом, поэтому начал следовать в русле новой американской политики, которая стала весьма неоднозначной в отношении Украины.

