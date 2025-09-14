По словам Бербок, подобные миротворческие миссии сейчас необходимы как никогда прежде, и не только на европейском континенте.

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок допустила развертывание миротворческих сил ООН в Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня в случае возможного перемирия с Россией. Об этом она заявила в интервью Bild.

По словам Бербок, для развертывания миротворческих сил Организации Объединенных Наций в Украине необходимо, чтобы это поддержало большинство стран-членов ООН. Она подчеркнула, что иностранный контингент необходим для обеспечения устойчивого мира.

"Если будет заключен мирный договор, его необходимо максимально защитить. И если большинство государств-членов считает, что для этого нужны голубые каски (миротворческие силы ООН - УНИАН), то это, надеемся, поможет обеспечить длительный мир. Прежде всего, необходимо провести мирные переговоры", - сказала Бербок.

По ее словам, подобные миротворческие миссии сейчас необходимы как никогда прежде, и не только на европейском континенте.

Ранее посол Аргентины в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил, что его страна допускает возможность отправки своих военных в Украину в роли миротворческого контингента. По его словам, Буэнос-Айрес рассмотрит такую возможность, если получит соответствующий запрос.

Кроме того, The Wall Street Journal сообщало, что руководители армий Европы разработали подробный план развертывания миротворцев в Украине в случае прекращения огня. По текущему плану уже есть обязательства по развертыванию более 10 000 солдат.

